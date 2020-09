Primeira circum-navegação brasileira e primeira missão do Brasil à China (1879)

Autores: Marli Cristina Scomazzon e Jeff Franco

Editora: Dois Por Quatro

Número de páginas: 360

Formato: 18 x 24 cm

ISBN: 978-85-69609-43-8

Já está disponível o livro sobre a primeira volta ao mundo feita por navio e tripulação brasileira e os bastidores da primeira missão diplomática brasileira à China, fatos ocorridos entre 1879 e 1883

O feito de tão arriscada viagem coube à Marinha do Brasil com 197 homens - 22 oficiais, 126 marinheiros imperiais, 15 foguistas e 21 soldados navais. Muitos marinheiros acabaram ceifados por enfermidades como o beribéri. Alguns, desertaram e outros não puderam voltar com a guarnição, pois permaneceram hospitalizados. A viagem de volta ao mundo durou 430 dias, sendo 268 de viagem e 162 nos portos e foi comandada pelo capitão de fragata Júlio César de Noronha.

O navio carregou consigo também a primeira missão diplomática brasileira que por três anos buscou um acordo para trazer ao Brasil mão de obra chinesa. A missão, cercada de polêmica no Brasil e no mundo, teve como enviados extraordinários o diplomata Eduardo Callado e o contra-almirante Arthur Silveira da Motta, futuro barão de Jaceguai.

Marli Cristina Scomazzon e Jeff Franco, coautores das obras A Caminho do Ouro - norte-americanos na Ilha de Santa Catarina (2015) e História Natural da Ilha de Santa Catarina: o códice de Noronha (2017), fizeram pesquisas em diversos arquivos brasileiros e de outros países para coletar documentos, fotografias e ilustrações para o livro, que aborda um tema até agora inédito. A obra foi editada pela Dois Por Quatro Editora, de Florianópolis-SC.

"Nossa proposta foi recuperar uma aventura levada com heroísmo por centenas de marinheiros anônimos, alguns dos quais até perderam a vida. A viagem é um episódio da história brasileira que estava escondido em vários repositórios. Em outros arquivos foi possível recuperar os registros da primeira missão brasileira à China, envolvendo uma grande polêmica, o que é um exemplo de como os fatos evoluem na crônica da vida política do nosso país", explicam os autores. "Escrevemos este livro com muito entusiasmo por recuperar um tema até então inédito, uma parte interessante da memória nacional e também por ser uma história repleta de curiosidades".

O livro pode ser adquirido em https://www.doisporquatro.com/primeira-circum-navegacao-brasileira-e-primeira-missao-do-brasil-a-china-1879

MAIS INFORMAÇÕES

Valmor Fritsche - Editor: (48) 98409-8222 - editora@doisporquatro.com

Marli Cristina Scomazzon - Autora: (48) 98809-6761 - cri_130@hotmail.com

