Estudo revela os segredos do mito da orelha de Van Gogh

Amsterdam, 4 nov (Prensa Latina) Uma investigação do Hospital Universitário de Groningen, Holanda, fornece hoje detalhes sobre o mito do ouvido de Van Gogh e os distúrbios que o artista holandês sofreu até sua morte em 29 de julho de 1890.

Após análise de algumas 902 cartas, relatórios médicos e entrevistas com especialistas sobre a vida e o trabalho do pintor, a equipe de médicos determinou que Vincent lutou com uma combinação de múltiplos distúrbios psiquiátricos conhecidos como comorbidade.



O mestre pós-impressionista desenvolveu episódios de psicose de abstinência por parar abruptamente de beber, experimentou a condição conhecida como 'tremor delirium' e sintomas que coincidem com distúrbio bipolar com mudanças de humor, combinados com um possível distúrbio de personalidade limítrofe.



Assim, especialistas apontam que estes transtornos, associados ao alcoolismo e à desnutrição, levaram Van Gogh a cortar sua orelha esquerda em 23 de dezembro de 1888, após uma discussão com seu colega, o pintor francês Paul Gauguin.



Este episódio deu origem ao mito do artista que estava confinado a um hospital psiquiátrico, cuja condição piorou, com momentos de depressão grave dos quais ele nunca se recuperou e que o levou ao suicídio meses depois, de acordo com as teorias mais precisas.



O pesquisador principal Professor Emérito de Psiquiatria Willem Nolen disse em uma declaração que ninguém pode dizer 'com absoluta certeza' quais eram os distúrbios que Van Gogh tinha, mas as conclusões do estudo são 'muito prováveis'.



Os pesquisadores descartaram doenças como esquizofrenia, porfíreas ou envenenamento por monóxido de carbono, referidas em pesquisas anteriores, embora não descartassem a epilepsia, em 'manifestações extremamente variáveis de ansiedade, delírios e alucinações'.



Um possível exemplo da última etapa de Van Gogh é um autorretrato validado como original em janeiro passado, pintado em 1889 pelo próprio mestre holandês quando ele estava sendo tratado por psicose no sanatório francês de Saint-Rémy.



