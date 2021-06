Paulo Cannabrava Filho: Resistência e Anistia

Apropriado para esse momento do País: livro Resistência e Anistia - A História Contada por seus Protagonistas traz depoimentos de brasileiros que lutaram pelo fim da ditadura

Já está disponível o livro Resistência e Anistia - A História Contada por seus Protagonistas, que resgata a história das lutas do povo brasileiro contra a ditadura repressiva e regressiva, de 1964 a 1985, contada sob o ponto de vista de seus protagonistas, a favor da democracia brasileira.

Com relatos e pesquisa documental do jornalista Paulo Cannabrava Filho, a obra conta o que foi o processo de Justiça de Transição - direito à Memória e à Verdade, à Justiça, à Reparação e à Reforma Institucional; a oposição ao regime militar que levou às ruas milhares de pessoas para pedir eleições diretas e "anistia ampla, geral e irrestrita" a todos os brasileiros presos e exilados no período de perseguição política.

Paulo Cannabrava Filho

Paulo Cannabrava Filho iniciou sua carreira como repórter aos 21 anos, no jornal O Tempo, em 1957 (saiu de circulação). Quatro anos depois, integrou a primeira equipe de correspondentes da Agência Informativa Latino-americana de Notícias - Prensa Latina. Trabalhou como repórter político nos jornais - hoje extintos - Correio da Manhã, Última Hora e, também, na Folha de S. Paulo, onde assumiu a editoria de política local à época em que a ditadura se instalou no País.

Em sua história, desde sempre, esteve comprometido com as causas da profissão e militância política. Conheceu de perto e sofreu as perseguições desencadeadas contra todos aqueles que, como ele, escolheram o legítimo direito de resistência à ditadura civil-militar. Além de sua vivência e experiência, Cannabrava realizou diversas pesquisas, para dar vida ao livro Resistência e Anistia - A História Contada por seus Protagonistas, editado pela Alameda Casa Editorial, de São Paulo (SP), que traz vasta documentação para embasar a compreensão sobre as lutas de resistência e construção das políticas de Memória, Verdade e Justiça.

Livro muuto oportuno

Segundo o autor o livro é muito oportuno, pois coloca as coisas no seu devido lugar. Mostra quem é bandido e quem é mocinho. "Tudo isso conforma uma história que, aos poucos, está sendo borrada, exatamente por militares que querem um retrocesso; não aos idos de 1964, mas da Idade Média. Querem apagar toda essa luta e colocar como heróis os torturadores e bandidos, não aqueles que lutaram a favor da democracia".

Com depoimentos de Antônio Jorge de Oliveira, Eduardo Reina, Idibal Pivetta, João Batista de Paula, Maria Auxiliadora (Dodora) Arantes, Paulo Cannabrava Filho, Regina Maria D'Aquino Fonseca Gadelha, Rita Sipahi e Victor Mendonça Neiva, o livro impresso também contêm pode ser adquirido online: http://www.alamedaeditorial.com.br/historia/resistencia-e-anistia-de-paulo-cannabrava-filho

