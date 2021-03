A lógica silogística de Manuel Mouro



por Fernando Soares Campos



O português Manuel Mouro estava lendo um livro, de repente seu amigo Sérgio Joaquim se aproximou e perguntou:

- Que livro estás a ler?

- É um livro de Lógica.

- E o que é lógica?



Manoel Mouro gostou da pergunta, pois isso o faria exercitar seus novos conhecimentos sobre lógica silogística.

- É o seguinte... - fez ligeiro silêncio, como se estivesse buscando o exemplo ideal para fazer o amigo entender a lógica dos fatos, e finalmente perguntou: - O que estão noticiando aí nesse jornal que trazes contigo?

- Estão falando que, no Brasil, um dos partidos políticos com raros corruptos é o PT, o Partido dos Trabalhadores.

- Se é assim, veja a lógica das coisas. Atente para as premissas: a) Raros políticos do PT são corruptos; b) Lula não é um político vulgar, é raro, portanto um raro político do PT; c) Logo, isso prova que Lula é corrupto.



Sérgio Joaquim coçou a cabeça, pensou e acabou concordando, pois, pela lógica, Lula é corrupto. Foi aí que ele decidiu comprar um livro de Lógica, para também estudar as questões do raciocínio e da harmonia entre as premissas.



Outro dia ele estava na pracinha, lendo seu livro, quando Rosa Lobo, mulher do Manuel Mouro, se aproximou e perguntou:

- Que livro estás a ler, Sérgio Joaquim?

- É um livro de Lógica.

- E o que é lógica?!

Sérgio Joaquim viu ali a primeira oportunidade de expressar sua intelectualidade em estado avançado; para ele, muito acima daqueles que desconhecem o estudo filosófico do raciocínio lógico.

Com ar professoral, falou:

- Vou te dar um exemplo, mas, antes, me responda, teu marido te considera uma pessoa rara ou vulgar?

- Ora, raríssima!

- Então, pela lógica, és corruptíssima!

Fernando Soares Campos é escritor, autor de "Saudades do Apocalipse ̶ 8 contos e um esquete", CBJE, Câmara Brasileira de Jovens Escritores, Rio de Janeiro, 2003; e "Fronteiras da Realidade ̶ contos para meditar e rir... ou chorar", Chiado Editora, Portugal, 2018.