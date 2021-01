Anunciado Festival Internacional de Cinema da Índia

Nova Deli, 3 jan (Prensa Latina) O filme dinamarquês indicado ao Oscar 'Outra Rodada' abrirá hoje a 51ª edição do Festival Internacional de Cinema da Índia, que acontecerá de 16 a 24 de janeiro no estado de Goa, no sul do país.

Além do filme de Thomas Vinterberg, estrelado pelo vencedor do prêmio Cannes de melhor ator, Mads Mikkelsen, os fãs de cinema também verão a estreia de 'Mehrunisa' de Sandeep Kumar, junto com outros 222 filmes, transmitidos pela emissora All India Radio.



Organizado pela primeira vez no modo híbrido, uma vez que incluirá a experiência online e face a face, o encontro cinematográfico será encerrado com a estreia na Índia do drama histórico japonês 'Wife of a Spy', de Kiyoshi Kurosawa.



