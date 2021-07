Webinar: Garantir a inclusão para alunos com deficiências em Ásia Central e o Cáucaso

Webinar em 8 de Julho, Almaty, Cazaquistão, organizado pela UNESCO e UNPRPD, online, via plataforma ZOOM para participantes da Ásia Central e o Cáucaso, focando na inclusão de alunos com deficiências no ensino aberto e à distância.

O Webinar "Garantindo a Inclusão de Alunos com Deficiências no Ensino Aberto e à Distância" tem como objetivo apresentar o Aprendizado para Todos da UNESCO: Diretrizes sobre a Inclusão de Alunos com Deficiências no Ensino Aberto e à Distância para todas as partes interessadas na integração de abordagens tecnológicas usadas para fornecer educação para pessoas com deficiência.

O foco é em reconhecer o valor do ensino aberto e à distância (EAD) como um dos métodos mais sustentáveis ​​de superar as barreiras educacionais enfrentadas pelas pessoas com deficiência.

Tópicos para discussão:

O webinar cobrirá aspectos do sistema educacional baseado em EAD usando Recursos Educacionais Abertos (OER), Software Livre e de Código Aberto (FOSS) e Acesso Aberto (OA).

Baseia-se em diretrizes para fornecer uma visão geral para governos, instituições educacionais, educadores e desenvolvedores de currículo. desenvolvedores, bem como órgãos de garantia e reconhecimento de qualidade, no desenvolvimento de plataformas, processos, cursos, exames e mais para atender às necessidades de todos os usuários.

O webinar permitirá que as partes interessadas naveguem facilmente e avaliem o grau de capacitação que precisam empreender, com base em uma seleção contextualizada de critérios relevantes.

Estas avaliações são possíveis ao permitir que as partes interessadas avaliem estrategicamente as questões específicas que irão surgir na discussão do EAD, desde as ações preliminares aos processos de implementação e monitoramento de programas educacionais.

Durante o evento, os participantes poderão avaliar com três listas de ações: os pré-requisitos do EAD; sua implementação; e o processo de monitoramento.

Resultados esperados:

Fortalecer a capacidade de representantes de agências governamentais, organizações educacionais e do setor civil para fornecer educação inclusiva aberta e à distância.

Familiarizar todas as partes interessadas com as orientações básicas e recomendações para a inclusão de alunos com deficiência no ensino aberto e à distância.

Fornecer recomendações para melhorar o quadro legal e regulamentar do EAD para selecionar, desenvolver, usar, manter, avaliar e avaliar plataformas e ferramentas adequadas.

Fonte: UNESCO

