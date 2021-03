Romance "A COISA - Muito além do coração selvagem da vida" - Ficção fantástica infanto-juvenil de Silas Corrêa Leite

A Editora Cajuína lança o romance infanto-juvenil de literatura fantástica de Silas Corrêa Leite, chamado "A COISA, Muito além do coração selvagem da vida."

O livro belamente ilustrado, conta a saga de um revoltado adolescente com graves problemas afetivos e sociais de uma difícil vida pobre e carente, em área periférica de SP, que sonha em fugir de casa, garrar o mundo, sumir na vida, com seu skate com propagandas de refrigerantes. Momento e ocasião, um belo dia, já abandonado pela mãe e desconsiderado pelo pai, garra a Serra do Mar sentido do litoral paulista. Na hileia verde da mata atlântica quer se esconder de existir, fugir de estar com os que não o amam, mesmo que seja entre animais perigosos e corra risco de até ser predado, morto.

Nesse ambiente hostil, selvagem, sente-se em casa, livre andarilho, sobrevive com a peregrina cultura de subsistência que a mata fornece de água, peixes, mel, frutas e animais silvestres. Até que, numa parte da serra do mar encontra num estranho lugar destruído por enorme energia inexplicável, um objeto enorme, aquilo que ele nomina de A COISA, pelo aparato estranho e enorme, nau ou veículo extraterrestre. Nesse fulcro o romance se desenrola, e o manto diáfano da fantasia veste o ambiente, a história e os acontecimentos inusitados que o autor narra com propriedade e imaginação, colocando o personagem principal do livro, seu ex aluno, em maus lençóis, buscando ainda assim e por isso mesmo, uma fuga no campo da fantástica ficção científica...

Que COISA extraordinária é aquilo? O adolescente vai ter que se virar e correr atrás de descobrir o perigo e os riscos, o que pode custar a sua vida. Muito além e dentro do coração selvagem, o bicho vai pegar. Quem o salvará de si mesmo? O livro clareia a narração, envereda por coisas de outro mundo, quando verdades se apresentam, ciências se revelam, e do miolo para o fim o romance toca o indizível, o inacreditável, e muito se revela, se descobre. Carlito nunca mais será o mesmo, nessa sua aventura que pode dizer o nome. O leitor, embarcando com ele, faz uma viagem para muito além da imaginação, e com conhecimentos cósmicos que revelam a origem da máquina espacial, A COISA, muito além do coração selvagem da vida...

Nesses tempos bicudos de muito ouro e pouco pão, da própria miséria globalizando a violência e a impunidade nos cinturões periféricos da megalópole cidade de Sampa ("Da força da grana que ergue e destrói coisas belas", como cantou Caetano Veloso), um adolescente com problemas graves, difculdades familiares e frustrações comuns de sua idade, como ser sensível e esquisito que se acha, sonha em fugir com sua mochila de estrelas e outras novas ideias de justiça. Largar tudo e cair na estrada. Não em busca do pote de ouro atrás do arco-íris, mas fugir do mundo tal como o recebera, e que, fechado em si, não aceitava. O romance começa e termina com fatos reais, narrados a um professor e escritor numa biblioteca pública de escola de periferia carente, lugar de trabalho que virou um confessionário de neuras, um escutatório de riscos e de traumas de infância. Com começo e fim existencialistas e reais, cabia ao professor escritor e assim ouvidor encher o miolo da história com suas criações surreais, fantásticas ou de ficção científica. Deu no que deu. Eis o livro. Com um recheio inusitado o personagem ganha viço, lume, identidade; o livro ganha o sagrado manto diáfano da fantasia, e então o leitor surpreso e cativado faz a opção nesse contexto, embarcando na viagem da leitura como se também quisesse o seu Jardim Secreto, seu Eldorado, sua Neverland (sua Star Wars) ou Pasárgada, como solução e final feliz de uma história em fim de ciclo e começo de nova travessia quase que para muito além das estrelas.

Contatos com o autor: poesilas@terra.com.br

https://www.fnac.com/livre-numerique/a15695187/Silas-Correa-Leite-A-coisa