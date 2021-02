Cuba comemora 168 anos de nascimento de José Martí

Havana (Prensa Latina) Intelectuais, artistas, instituições culturais, organizações juvenis e a população em geral celebram aqui hoje o 168ú aniversário do nascimento do Herói Nacional José Martí.

Como parte da jornada de memória, o Escritório do Programa Martiano realizará quinta-feira uma conferência pelos 130 anos do ensaio Nossa América, considerada uma das obras fundamentais de sua ideologia e da história do pensamento latino-americano.

As homenagens, que começaram segunda-feira passada, vão até amanhã através de conferências, fóruns, workshops, exposições de artistas plásticos, concursos e outras iniciativas nas redes sociais para promover e divulgar o legado de Marti.

Ontem, o primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, e o presidente Miguel Díaz-Canel homenagearam Martí na Frágua Martiana, junto com uma vintena de jovens que desceram da Escadaria da Universidade de Havana na tradicional Marcha das Tochas.

Simultaneamente, os internautas postaram mensagens, pensamentos, vídeos e imagens de marchas anteriores nas redes sociais, sob as tags #AntorchasMartianas #IdealesDeLuz #JuvenilMartiano.

O Centro de Estudos Martianos também vai realizar um encontro virtual na sexta-feira em coordenação com pesquisadores da Universidade Autônoma de Guerrero, no México.

José Martí (1853-1895) foi um ilustre patriota e político, escritor, pensador, professor e jornalista proeminente, morto em combate contra as tropas colonialistas espanholas em 28 de janeiro de 1985.

https://patrialatina.com.br/cuba-comemora-168-anos-de-nascimento-de-jose-marti/