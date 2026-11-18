Ele riu da própria idade: brasileiro de 114 anos surpreendeu o mundo com sua resposta

O brasileiro João Marinho Neto completou 114 anos. Nascido em 5 de outubro de 1912, quando o Império Russo ainda existia, ele sobreviveu a duas guerras mundiais, ao advento da televisão, da internet e da inteligência artificial. Mesmo assim, manteve seu senso de humor. Quando lhe disseram que era oficialmente reconhecido como o homem mais velho do planeta, ele respondeu: "O mais velho... e o mais bonito!"

Photo: https://unsplash.com by Tom Morbey is licensed under Free Лицо старика с глубокими морщинами

Sua idade foi confirmada pela organização internacional LongeviQuest e pelo Guinness World Records. No entanto, o homem mais velho não é a pessoa mais velha da Terra. A britânica Ethel Caterham já tem 117 anos.

Qual o segredo deste supercentenário brasileiro? Nada de dietas milagrosas ou tratamentos caros. João cresceu em uma família de agricultores e ajudava seus pais no trabalho no campo desde os quatro anos de idade. Ele passou a vida inteira cultivando milho e feijão e criando animais.

Sua dieta habitual consiste em frango caseiro, ovos, frutas, mingau de milho e café. Ele também aprecia doces, especialmente a tradicional rapadura brasileira, uma iguaria feita com açúcar de cana.

Hoje, João vive em um lar de idosos, necessita de cuidados, descansa bastante, reza e gosta de conversar e relembrar o passado. Ele tem seis filhos vivos, 23 netos, 17 bisnetos e nove tataranetos. Ele acredita que o principal segredo da longevidade é o amor dos entes queridos, a comunicação e a ausência de solidão.

A Rússia também teve centenários com idade comparável à do brasileiro. Em novembro de 2025, Klavdiya Gadyuchkina faleceu em Yaroslavl, após viver 114 anos e 359 dias. Ela trabalhou quase toda a sua vida em uma fábrica têxtil, viveu a revolução, guerras e o colapso da URSS. Sua receita para a longevidade era simples: trabalhar duro e tratar as pessoas com gentileza.

O Cáucaso ocupa um lugar especial nas histórias de centenários. Segundo registros locais, o pastor azerbaijano Shirali Muslimov viveu até os 168 anos — de 1805 a 1973. No entanto, organizações internacionais não reconheceram esse recorde: não há evidências confiáveis ​​de seu nascimento. Na Abcásia, Geórgia e outras regiões montanhosas do Cáucaso, também existem relatos de pessoas que viveram até os 120-130 anos. A maioria dessas histórias não possui documentação.

O recorde mundial absoluto pertence à francesa Jeanne Calment, que viveu até os 122 anos e 164 dias. Ela adorava chocolate, andava de bicicleta até a velhice e nem sequer era conhecida por seus hábitos de saúde impecáveis.

O que as pessoas que viveram mais de um século têm em comum? Atividade física, refeições caseiras simples, conexões sociais e um entusiasmo pela vida. Mas os cientistas alertam: não existe uma receita universal. Hereditariedade e saúde desempenham um papel fundamental.

Talvez a principal lição do brasileiro de 114 anos esteja em outro lugar. Ele não tentou transformar sua vida em uma luta interminável pela longevidade. Simplesmente trabalhou, amou seus entes queridos, apreciou as coisas simples da vida e nunca se esqueceu de como rir. Mesmo em sua idade avançada.