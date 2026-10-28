Confirmada adaptação de Harry Potter: fãs esperam surpresas na CCXP26

A HBO Max confirmou oficialmente a presença da nova série adaptada de Harry Potter e a Pedra Filosofal na CCXP26. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, elevando as expectativas dos fãs para o evento que acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro no São Paulo Expo.

Photo: https://www.imdb.com/ Гарри Поттер (новый сериал HBO)

A participação da série ocorre poucas semanas antes de sua grande estreia global, agendada para o Natal de 2026 no canal HBO e na plataforma de streaming. Até o momento, os detalhes específicos sobre a programação da Max no evento ainda estão mantidos em segredo, mas novidades devem ser liberadas em breve. A presença de ativações imersivas do universo de Hogwarts e estandes dedicados já está garantida. Há grandes chances de exibições de cenas inéditas ou de um trailer oficial completo. A HBO ainda não confirmou se membros do elenco principal ou diretores virão ao Brasil para painéis com os fãs.

A produção promete maior fidelidade aos livros de J. K. Rowling. O elenco principal traz Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley. O elenco de apoio conta com nomes como John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape), Nick Frost (Hagrid) e Johnny Flynn (Lúcio Malfoy), sob a produção de Francesca Gardiner e direção de Mark Mylod.

A série mostrará mais do que o filme

O reboot de Harry Potter como série é impulsionado por dois fatores principais: a necessidade criativa de expandir a história e os benefícios comerciais para o estúdio.

O formato de múltiplos episódios oferece uma vantagem fundamental: a duração. A primeira temporada terá aproximadamente 8 horas de duração, quase quatro vezes mais que o primeiro filme.

A série permitirá аpresentar a história dos Marotos, flashbacks detalhados de Voldemort, a organização S. W.A.W.E. de Hermione, Pirraça, o poltergeist, e Winky, o elfo doméstico, assim como vostrar o ritmo cadenciado de aprendizado, lições, amizade e quebra-cabeças lógicos que os filmes não tiveram tempo de abordar.

Os filmes eliminaram personagens "desnecessários", o que levou a uma quebra na lógica das sequências posteriores. A série está planejada como uma adaptação completa, ao longo de dez anos, de todos os sete livros, passo a passo.

A Warner Bros. Discovery Studios precisa de uma forte fonte de receita

A série de filmes Animais Fantásticos não atingiu as expectativas de bilheteria e a história foi cancelada após o terceiro filme dos cinco planejados. A única maneira de trazer os espectadores de volta era enviá-los de volta para Hogwarts. Para o serviço de streaming Max (antigo HBO Max), esta série é uma ferramenta fundamental para o crescimento massivo da audiência mundial. Passaram-se 25 anos desde o lançamento do primeiro filme. Os filmes originais se tornaram clássicos, mas a Warner Bros. quer criar um novo ponto de entrada para o universo para uma geração moderna de crianças.

A reação do elenco original ao reboot

Daniel Radcliffe (Harry Potter) chamou a situação atual de "surreal". Ele disse que está em contato constante com Emma Watson e Rupert Grint, e juntos eles discutem como é estranho ver novas crianças começando a mesma jornada que eles próprios fizeram há 25 anos.

Daniel é sábio em relação ao reboot, comparando Harry Potter a Sherlock Holmes ou Homem-Aranha — personagens que devem renascer em novas interpretações. Além disso, Radcliffe escreveu uma carta pessoal para Dominic McLaughlin (o novo Harry Potter), desejando-lhe boa sorte. Ele também comentou, em tom de brincadeira, sobre sua empolgação com a série: quando seu próprio filho crescer, poderá assistir à versão "sem o papai", que é muito mais legal.

Bonnie Wright (Gina Weasley) disse que espera que a série dedique muito mais tempo aos detalhes e explore completamente o desenvolvimento do amor entre Harry e Gina, que foi tão apressado nos filmes.