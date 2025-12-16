COP30 Belém (Amazônia do Brasil)

Lançamento do ebook orientado por Amyra El Khalili pela Editora Docas da Livraria

A construção coletiva de um Projeto de Vidas

“Commodities Ambientais”: novo modelo econômico para a América Latina e o Caribe

Este e-book celebra as caminhadas beduínas[1] de mais de três décadas da professora economista Amyra El Khalili na construção econômica socioambiental na América Latina e no Caribe. Trata-se da compilação dos principais trabalhos reproduzidos pela Revista Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA,[2] elaborados em equipe multidisciplinar, pelos estudantes e professores dos cursos conduzidos por Amyra, discutidos e apresentados em salas de aula, em grupos de discussões na internet, em fóruns, publicações, entrevistas, palestras, congressos, conferências e seminários no Brasil e no exterior.

As commodities ambientais propõem uma alternativa ao modelo econômico neoliberal em construção coletiva para projetos de vidas: assim sendo, são o oposto das commodities convencionais, por fazerem contraponto aos critérios de padronização e comercialização, ao questioná-los tecnicamente, confrontando os números e estatísticas das grandes escalas de produção. As commodities ambientais não são créditos de carbono, seus derivativos e afins (REDD, REDD+, Pagamentos por Serviços Ambientais, Créditos de Compensação, Créditos de Efluentes, Pagamentos por Serviços Ecossistêmicos, Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) entre outras pirotecnias financeiras). Pelo contrário, este ebook (relatório) rebate as falsas soluções dos que se apresentam como “lobos vestidos em pele de cordeiro”.

Nesta obra, você refletirá sobre temas como economia de mercado e políticas públicas, meio ambiente e cidadania, redes solidárias e ações proativas, impactos socioambientais e suas resoluções, desigualdades e exclusão social, geração de ocupação e renda e alternativas de trabalho, conflitos geopolíticos e socioeconômicos, miséria e prosperidade.

Amyra é um exemplo de ativismo a serviço da paz entre os povos, entre os gêneros masculino e feminino, entre progresso e preservação ambiental. Sua militância pela dignidade humana, pelo respeito à mulher, contra a discriminação de ordem racial e étnica, tem merecido a consideração e a admiração de quantos privam da sua amizade e daqueles que a ouvem e leem os seus artigos. Como economista, Amyra empenhou-se, acima de tudo, em demonstrar que é possível conciliar uma alternativa à economia de mercado com a proteção do meio ambiente. A editora Docas da Livraria sente-se honrada pela possibilidade de participar da importante publicação e divulgação deste trabalho pioneiro que se tornou referência bibliográfica em cursos de extensão universitária.

Sobre a Orientadora Amyra El Khalili

Amyra El Khalili é beduína palestino-brasileira, da linhagem de Saladino e do Shayk Muhammad al-Khalili*. É professora de economia socioambiental. “Notório Saber”, em 2004, pela Faculdade de Direito de Campos dos Goytacazes do Centro Universitário Fluminense FDC/UNIFLU (RJ). É economista aposentada com mais de três décadas de experiência nos mercados de capitais. Fundadora e editora das redes Movimento Mulheres pela Paz na Palestina e Aliança RECOs – Aliança de Redes de Cooperação Comunitária desde o Sul Global. Colaboradora de diversas mídias especializadas em meio ambiente, direitos humanos e economia. Foi indicada por diversos grupos, com endosso de pacifistas israelo-palestinos, para o Prêmio “Mil Mulheres para o Nobel da Paz”, 2004. Foi indicada ainda para o Prêmio Bertha Lutz, 2005, pela Comunidade Bahá’í do Brasil e, em 2007, pela Federação de Entidades Árabe-Brasileiras – Fearab/Brasil. Foi homenageada pela rádio Câmara dos Deputados (DF) no Dia Internacional da Mulher, em 2006, e, em 2008, com outras personalidades (homens) de origem árabe, na comemoração dos 56 anos da fundação do Clube Sírio-Libanês de Santos (SP). Conferencista e debatedora em diversos seminários, fóruns e eventos, para ministérios, forças armadas, movimentos sociais e ambientais, no Brasil e no exterior.

*Shayk Muhammad al-Khalili – nascido no primeiro mês muçulmano de Shaaban do Hijra do ano 1139, que corresponde ao ano 1724 d.C., era o líder da Irmandade Qadiri Sufi e talvez o ‘homem santo’ mais famoso do seu tempo na Palestina.



Sobre a Editora Docas da Livraria

A Editora Docas da Livraria tem por propósito a divulgação e discussão de temas relacionados à espiritualidade, característica tão essencial da natureza humana com uma proposta para o diálogo inter religioso e ecumênico.

A editora Docas da Livraria também representa editoras de livros brasileiras que abrangem diversos segmentos e temas possibilitando que suas obras sejam publicadas e distribuídas em países de língua portuguesa, espanhola e francesa, promovendo o intercâmbio cultural e literário.

Saiba mais em: www.docasdalivraria.pt

Baixe os ebooks gratuitos:

A construção de um projeto de vidas: um novo modelo econômico para a América Latina e o Caribe

https://drive.google.com/file/d/11WnBnYKkUWDc4YN1vzaiFDTGmN5ZfSf-/view

Commodities Ambientais em Missão de Paz

https://drive.google.com/file/d/1NC1cf80x3LAB2Ot3qdHmrTzR6LCnDxoM/view?usp=sharing



[1] Os beduínos são um grupo étnico que habita os desertos do Oriente Médio e do Norte da África, em regiões da Arábia Saudita, Síria, Iraque, Jordânia e Egito. O termo “beduíno” deriva do plural de árabe badawī, que significa nômade, bem como das palavras albedu (habitantes das terras abertas) e albeit (povo da tenda).

[2] Os relatórios produzidos pela Aliança RECOs resultantes dos cursos de Economia Socioambiental são publicados pela Revista Fórum de Direito Urbano e Ambiental (FDUA), o primeiro periódico brasileiro especializado em Direito Urbano e Ambiental. Os assinantes da FDUA são tribunais de justiça, ministérios públicos, AGU, STF, câmaras de deputados, operadores do direito, entre outros.









