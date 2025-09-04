Sociedade CPLP Mundo Negόcios Rússia Desporto Ciência Jardim
Adilson Roberto Gonçalves

Remédios criminosos

Remédios criminosos

Adilson Roberto Gonçalves

 

            E não é que o PCC está ligado à Faria Lima e não ao PT? Faltam agora as conexões criminosas com as igrejas e as farmácias, haja vista a proliferação injustificada desses dois segmentos comerciais. E lembremos das denúncias passadas em que as organizações criminosas estavam investindo na formação de advogados para ter amplo acesso aos meandros da Justiça. Parece que estão conseguindo.

            Criticar as igrejas não significa desrespeitar os credos de cada um. Já a proliferação de farmácias dá a falsa impressão de que o brasileiro passou a procurar mais por saúde. Abrindo uma por dia e tendo muitos estabelecimentos ficando de frente com o suposto concorrente, a suspeita veio de imediato: o que fazem, além de vender remédios?

            E não é o caso apenas de Sidney Oliveira, mas de todas as grandes redes de farmácia. Em uma cidade do Vale do Paraíba, havia um restaurante chique na entrada da cidade que se dizia ser a fonte de lavagem de dinheiro, uma vez que pouco público tinha, apesar de comida muito boa que servia. Fui lá uma única vez para uma festividade e constatei que o salão estava quase vazio. As farmácias parecem estar cumprindo esse papel.

            Se isso for confirmado, os chistes serão vários. A drogaria que lava as drogas. O remédio para uma corrupção saudável. Comprimidos para esquemas comprimidos. E por aí vai num misto de risos amarelos e choros sofridos.

 

Adilson Roberto Gonçalves, pesquisador da Unesp – Rio Claro-SP

 

Author`s name Adilson Roberto Gonçalves
