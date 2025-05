Cientistas criam experimento que manipula o tempo com luz quântica!

Físicos demonstram controle inédito do fluxo do tempo em laboratório usando luz

Manipular o tempo sempre foi um dos maiores sonhos da humanidade. E embora ainda estejamos longe de construir uma máquina do tempo como nos filmes, um novo experimento realizado por físicos europeus está nos fazendo repensar o próprio conceito de tempo. Usando luz em estado quântico, os cientistas conseguiram simular a reversão do fluxo temporal em condições de laboratório — um feito sem precedentes.

Photo: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Подарочные часы 65 лет Победы

O estudo, conduzido por pesquisadores do Instituto de Física da Universidade de Viena, mostrou que é possível inverter o sentido do tempo de partículas de luz (fótons) em sistemas altamente controlados. A técnica consiste em manipular as fases das ondas de luz, recriando um estado anterior como se os eventos estivessem “desacontecendo”. Isso não significa voltar no tempo literalmente, mas sim desafiar a chamada seta do tempo, uma das bases da termodinâmica.

Como o experimento foi realizado?

Os físicos criaram pares de fótons entrelaçados (um fenômeno conhecido como entrelaçamento quântico) e os submeteram a circuitos ópticos que imitam diferentes estágios temporais. Combinando medições delicadas e algoritmos de retropropagação, foi possível reproduzir estados anteriores de forma matemática e experimental. Um dos artigos informa que os resultados abrem caminho para aplicações em computação quântica e simulações temporais reversíveis.

“O que fizemos não foi viajar no tempo, mas demonstrar que a ordem temporal de certos processos físicos pode ser invertida sob condições específicas”, afirma o físico Markus Hubel, um dos autores. Essa reversibilidade, segundo ele, é imperceptível no mundo cotidiano, mas torna-se possível quando se opera em escalas quânticas, onde as leis clássicas deixam de valer por completo.

O que isso muda na ciência?

A implicação mais direta é a revisão de como compreendemos o tempo como uma variável unidirecional. Em sistemas quânticos, o passado e o futuro podem ser manipulados matematicamente, e o experimento com luz é uma das primeiras demonstrações práticas desse fenômeno. Isso tem impacto não apenas em física fundamental, mas também em áreas como criptografia, inteligência artificial e física de partículas.

Embora ainda estejamos longe de qualquer aplicação prática cotidiana, os resultados desafiam a percepção linear do tempo e indicam que o futuro da física pode estar repleto de surpresas — inclusive aquelas que parecem saídas da ficção científica.

Se o tempo pode ser dobrado, ainda resta a pergunta: será que algum dia também poderá ser vencido?