Nova Zelândia desenvolve dispositivo de emagrecimento bloqueador de mandíbula

A Universidade de Otago, na Nova Zelândia, revelou o que chama de "o primeiro dispositivo para perder peso do mundo" em bloquear a mandíbula. O dispositivo DentalSlim Diet Control não permite o consumo de alimentos sólidos, pois ao ser inserido as mandíbulas abrem apenas 2 mm.

As mandíbulas superior e inferior são equipadas com montagens especiais aparafusadas. As duas partes estão ligadas por ímanes de tal forma que será impossível abrir bem a boca. O DentalSlim Diet Control, de acordo com os desenvolvedores, não interfere na fala e na respiração. Além disso, com sua ajuda, você pode beber líquidos.

"Os participantes no teste da nova invenção perderam uma média de 6,36 kg em duas semanas", - disse os desenvolvedores da Nova Zelândia.

"Instrumento de tortura"

O dispositivo nas redes sociais foi apelidado de "um instrumento de tortura". Os desenvolvedores foram criticados pela adaptação e chamados para encerrar o projeto. Os usuários apontaram para os criadores que o excesso de comida nem sempre leva ao excesso de peso.

Além disso, a Internet acredita que tais dispositivos não podem ser usados ​​no século 21.

O desenvolvedor da Nova Zelândia teve que dar desculpas às pessoas. A Universidade de Otago disse que vê o dispositivo como um auxílio ao tratamento médico.

"Este dispositivo não se destina à perda de peso a longo prazo. É mais para pessoas que precisam de cirurgia, mas por causa de seu excesso de peso, eles não serão capazes de fazê-lo", - disse na Nova Zelândia.

