Índia alerta sobre qualidades superinfecciosas da nova cepa delta-plus

A nova cepa delta-plus do coronavírus (B.1.617.2.1), que começou a se espalhar na Índia, é altamente infecciosa.

Segundo Randip Guleria, diretor do Instituto de Ciências Médicas da Índia, pode-se contrair essa variante do vírus, mesmo passando por uma pessoa infectada sem máscara, escreveu o India Today.

Além disso, médicos e autoridades estão preocupados com o fato de que o delta-plus é resistente a anticorpos monoclonais e tem a capacidade de contornar o sistema imunológico.

Especialistas do Consórcio Indiano em SARS-CoV-2 Genomics continuam a estudar a nova cepa para avaliar a eficácia das vacinas existentes contra ela, disse o cientista.

Anteriormente, o Ministério da Saúde da Índia alertou as autoridades dos estados densamente povoados de Kerala, Maharashtra e Madhya Pradesh sobre os perigos da mais nova cepa de COVID-19. Em particular, verificou-se que esta variante do vírus pode infectar células pulmonares em um nível superior.

A nova cepa do vírus, segundo epidemiologistas, se diferencia pela presença da mutação K417N na proteína do espigão do vírus. Esta mutação pode reduzir a atividade de anticorpos de pessoas recuperadas e vacinadas.

Pravda.Ru