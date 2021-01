Diante da nova variante do SARS-CoV-2 na África do Sul, o que fazer?

Por Manuel Vázquez Pretória (Prensa Latina) Existem vários tópicos relacionados com a nova variante sul-africana do SARS-CoV-2 que têm um significado especial, para os quais a população em geral deve estar ciente deles, não apenas no sul do continente africano.



Seu conhecimento (ou a falta dele) pode ter um impacto importante na adoção de comportamentos de saúde que fazem a diferença em termos da propagação da pandemia Covid-19.



Assim, segundo os virologistas sul-africanos, existe um conjunto de temas significativos sobre os quais atualmente existe algum desconhecimento, enquanto noutros já existem algumas informações verificadas na prática da intervenção sociossanitária e clínica.



Por exemplo, até onde se sabe, a nova variante não altera a forma como é transmitida de pessoa para pessoa, já que o vírus ainda possui as mesmas proteínas e a mesma forma de entrar no corpo humano.



Desta forma, a nova linhagem continuará a se espalhar por gotículas de saliva e pelo contato com as superfícies onde esteve.



Consequentemente, medidas de prevenção como distanciamento social, uso de máscaras e desinfecção permanecem entre as melhores formas de prevenir infecções. Não há mudanças quanto à importância dessas ações preventivas.



E esse tipo de comportamento deve ser seguido mesmo quando se já foi infectado, pois até agora não se sabe se quem já sofreu a variante anterior do novo coronavírus é imune à linhagem atual ou não.



Caso suspeite de um possível contato, os especialistas alertam, o isolamento e a quarentena permanecem semelhantes na forma como são realizados:



Pessoas expostas ao vírus devem permanecer em quarentena por 10 dias, período de isolamento semelhante a que os portadores da doença devem obedecer.



Além disso, por enquanto, não há razão para pensar que as manifestações externas apresentadas pela Covid-19 serão diferentes dependendo da linhagem viral presente, e é muito provável que os pacientes apresentem o mesmo espectro de sintomas e resposta imunológica anterior.



Resta saber se a gravidade dos indivíduos pertencentes a setores de risco será diferente, o que ainda não se sabe com certeza.



Portanto, se formos infectados, precisamos saber como pacientes se é o vírus original ou o novo?



A essa altura, é consenso entre os médicos de que não é necessário ter esse conhecimento para enfrentar o tratamento clínico, que permanece exatamente igual.



Ou seja, oxigenoterapia quando necessária dada a gravidade da doença, esteroides (dexametasona) para pessoas com manifestações clínicas mais graves e anticoagulantes para prevenir uma complicação comum da doença, que é a formação de coágulos sanguíneos.



Em um futuro próximo, é importante saber que existe um certo consenso na comunidade científica de que boa parte das vacinas atualmente desenvolvidas será capaz de combater a nova linhagem levando em conta seus mecanismos de ação, embora esse ponto em particular seja objeto de intensa pesquisa.



Enquanto isso, é reconfortante saber que os atuais testes de PCR usados ​​por laboratórios em grande parte do mundo, incluindo os da África do Sul, são capazes de detectar a linhagem mutada do SARS-CoV-2.



Na verdade, a linhagem mutada da província sul-africana de Eastern Cape (um dos epicentros da segunda onda de Covid-19 no país) foi detectada em mais de 150 amostras usando o repertório atual de testes de PCR em tempo real.



Além disso, cada teste geralmente detecta pelo menos dois ou três alvos genéticos diferentes para atuar como um backup no caso de ocorrer uma mutação em um deles.



Diante dessa realidade, atualmente a África do Sul impõe a exigência de que os viajantes que chegam ao país apresentem teste PCR negativo em até 72 horas após o resultado, bem como o cumprimento de todas as medidas de intervenção não farmacêutica durante a viagem.



EM RESUMO



A segunda onda de Covid-19 é igual à primeira em muitos aspectos. A causa permanece a mesma: o coronavírus SARS-CoV-2 infecta as mesmas células do corpo e causa doenças da mesma forma.



O conhecimento acumulado sugere que o vírus com essas novas mudanças parece afetar adultos mais velhos e pessoas com comorbidades da mesma forma que o vírus inalterado.



No entanto, a segunda onda atual pode ser diferente em alguns aspectos da primeira na África do Sul, especialmente em termos de se o vírus se espalha mais facilmente ou não, ou se causa doença com manifestações mais graves ou semelhantes.



Tudo isso é objeto de investigação neste momento, em que uma das poucas certezas absolutas é que as medidas preventivas recomendadas pela OMS ainda estão em vigor e constituem a única garantia de minimizar o impacto do coronavírus entre as pessoas ao redor do mundo.



Enquanto isso, vários países já recebem embarques de vacinas como o russo Sputnik V, ou as produzidas pelas empresas Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca.



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=37511&SEO=diante-da-nova-variante-do-sars-cov-2-na-africa-do-sul-o-que-fazer

Foto: By I, PhilippN, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2304571