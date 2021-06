Café, frutas vermelhas e vinho: quais alimentos mancham o esmalte dos dentes

Os dentes brancos são o sonho de muitas pessoas. Porém, o uso de alguns alimentos faz com que o esmalte escureça. Basicamente, trata-se de alimentos que contêm taninos e cromógenos com capacidade para colorir. Os ácidos permitem que eles penetrem no tecido duro do dente.

Bebidas

As bebidas que podem colorir os dentes incluem vinhos brancos e tintos. A dentista-periodontista Daria Shikina aconselha não manter o líquido na boca por muito tempo, mas engoli-lo imediatamente.

O chá e o café também têm um efeito corante pronunciado. É melhor tomar essas bebidas com leite. Refrigerantes, vitaminas verdes e sucos de frutas são recomendados para beber com canudinho.

Bagos e frutas

De acordo com o site Moscow 24, morangos, amoras, mirtilos, framboesas, uvas, romãs, cerejas, groselhas, bem como frutas cítricas e tropicais são capazes de manchar os dentes.

Tomates, cenouras e beterrabas também afetam negativamente a cor do esmalte dos dentes.

Comer molho de soja, cúrcuma ou caril também escurece o esmalte.

O mais importante é a higiene

"Não é o dente em si que está manchado, mas a placa que está sobre ele", observa Daria Shikina.

A especialista recomenda enxaguar a boca com água após o consumo dos corantes.

No combate às manchas de pigmentos, um irrigador é muito eficaz - aparelho que limpa a superfície dos dentes por meio de um jato de água sob pressão.

Os vegetais de folhas verdes também podem ajudar a remover a placa bacteriana.

Mastigar maçãs e outras frutas e vegetais duros também é benéfico. Também se pode usar goma de mascar, mas não deve ser mascada por mais de 15 minutos.

Pravda.Ru