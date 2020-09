Apoio online a pedido do Nobel da Paz para médicos de Cuba

Paris, 7 de setembro (Prensa Latina) A convocação para a entrega do Prêmio Nobel da Paz 2021 às brigadas médicas cubanas Henry Reeve encontra apoio online por meio de iniciativas francesas, nas quais hoje os usuários da Internet de diferentes partes do mundo somaram sua voz.

'Solidariedade internacional não é uma palavra simples para a ilha, que merece apoio e não o bloqueio dos Estados Unidos', afirma um dos 618 comentários que o portal de petições MesOpinions.com que recolhe o pedido de reconhecimento aos profissionais de saúde cubanos presentes em todo o mundo na luta contra a Covid-19.

'Por sua coragem, sua abnegação e pelo valor do exemplo que oferecem ao mundo', escreveu outro internauta no site francês, que reúne mais de 2.200 assinaturas a favor do prêmio.

Outro internauta defendeu seu apoio ao pedido de entrega do Prêmio Nobel da Paz às brigadas da maior das Antilhas pelo fato desses homens e mulheres de jaleco branco com risco de vida ajudarem os necessitados do planeta.

O contingente Henry Reeve foi criado em 2005 pelo líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro, a raiz do açoite às comunidades pobres estadunidenses pelo furacão Katrina, e desde então milhares de seus integrantes prestaram assistência a países da América Latina e do Caribe, Ásia e África, atingidas por desastres naturais e epidemias.

No contexto atual da Covid-19, a ajuda solidária chegou pela primeira vez à Europa Ocidental.

Esta solidariedade não pode mais ser ocultada pela grande mídia, porque apesar do infame bloqueio imposto pelos Estados Unidos, Cuba está enviando seu exército de jalecos brancos a todo o planeta para enfrentar a pandemia, destacaram as associações Cuba Linda e França Cuba na convocatória apoiada por mais de 200 organizações da Europa e América Latina.

A plataforma lançada no final de abril para defender o Prêmio Nobel da Paz para as Brigadas Henry Reeve também inclui um grupo no Facebook com cerca de 4.300 membros.

Este site de rede social divulga a atuação dos médicos cubanos na luta contra a Covid-19 e os apelos de políticos, parlamentares, sindicalistas, intelectuais e pessoas solidárias para que as brigadas sejam reconhecidas com o prêmio.

