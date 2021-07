Cancro: Vegetais crucíferos provam que a medicina tradicional é errada

Cancro/Câncer: A mensagem da medicina tradicional por décadas tem sido que você não pode mudar o destino de seus genes.

Por Ty Bollinger

A profissão como um todo negligenciou o reconhecimento do papel das mudanças dietéticas na prevenção de doenças, incluindo o câncer. Ainda assim, até hoje, a maioria dos médicos convencionais só diz aos pacientes: "você tem que cuidar do que você come" (se alguma coisa), o que basicamente não diz nada ao paciente. Mas você sabe que os alimentos que você ingere são importantes!

Cada vez que você come brócolis, couve de brócolis, couve-flor ou couve de Bruxelas, seu corpo converte um nutriente essencial encontrado nesses alimentos saborosos em outro que a ciência tem pesquisado agressivamente por seu potencial anticâncer.

Este nutriente convertido, conhecido como 3,3′-Diindolylmethane, ou DIM, tem se mostrado uma promessa incrível na luta contra o câncer, demonstrando uma poderosa ação quimio-protetora que pode ajudar na prevenção, supressão e até reversão do câncer.

O precursor do indol-3-carbinol (I3C), que por si só é gerado após a hidrólise enzimática, ou quebra, de glucobrassicina, um glucosinolato de indol presente em vegetais crucíferos, DIM foi mostrado em estudos animais e humanos para inibir o desenvolvimento de Câncer.

Um dos vários componentes bioativos do I3C, o DIM, como o sulforafano, é um modulador epigenético, o que significa que tem a capacidade de alterar certas vias enzimáticas para inibir a formação e disseminação do câncer.

Após sua conversão, o DIM é capaz de exercer sua própria ampla gama de atividades pleiotrópicas e antitumorais.

Como DIM destrói tumores

Os cientistas têm-se esforçado para determinar exatamente como o DIM funciona para combater tumores e células cancerígenas, porque ele atua de várias maneiras únicas para induzir a apoptose, ou morte celular programada, além de inibir a proliferação de células cancerosas por todo o corpo.

Mas está claro a partir da pesquisa científica que o DIM visa seletivamente as células tumorais a se multiplicarem e se espalharem, e também faz com que essas células prejudiciais essencialmente cometer suicídio.

Testes revelaram que as células cancerosas da mama, da próstata, do colo do útero, do ovário, do útero e do cólon são todas alvejadas pelo DIM e de uma forma que não prejudica as células saudáveis. O DIM também parece diferenciar as vias enzimáticas, deixando de lado aquelas que não envolvem células cancerosas malignas tentando se estabelecer e se espalhar.

Próstata

Em relação ao câncer de próstata, um estudo de 2014 publicado na revista PLoS One concluiu que o DIM é um agente quimio-protetor promissor que, junto com o sulforafano, ajuda o corpo a ativar os genes próprios que já possui para combater as células cancerosas. Aqui está o que os autores deste estudo têm a dizer sobre os efeitos desses dois compostos anticâncer:

Ambos os tratamentos SFN (sulforafano) e DIM diminuíram a expressão da DNA metiltransferase em células epiteliais da próstata normais (PrEC) e células de câncer de próstata dependentes de androgênio (LnCAP) e independentes de androgênio (PC3) ... Em geral, nossos dados sugeriram que SFN e DIM são moduladores epigenéticos que têm efeitos amplos e complexos nos perfis de metilação do DNA em células epiteliais da próstata normais e cancerosas. "

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Berkeley, também descobriram que o DIM ativa certas vias de resposta ao estresse celular nas células do câncer cervical, de próstata e de mama, o que as torna mais suscetíveis à eliminação. Em outras palavras, esse composto ativo, ao lado do I3C, age como uma espécie de soldado, invadindo o território inimigo e ajudando o corpo a se livrar das células cancerosas prejudiciais.

Tradução exclusiva para Pravda.Ru

Ekaterina Santos

Versão portuguesa

Fonte: Global Healing Center

Foto: By Fir0002 - Own work, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5772317

Contacto: jornalpravda@gmail.com