São Tomé e Príncipe protege a floresta

São Tomé e Príncipe em Junho lançou o programa "Non Sa Obô" - Guarda a Floresta, Protege o Futuro. Que decorre até Maio 2022. A iniciativa é da Direção das Florestas e Biodiversidade, para uma Gestão Sustentável dos Ecossistemas Florestais.

O programa é de lançar uma campanha para sensibilizar a população acerca da importância da floresta e a relevância dela nas suas vidas diárias, chamando a atenção para o facto que háperigo de perder as florestas se não forem implementadas as medidas adequadas.

Iniciativa Non Sa Obô

A iniciativa Non Sa Obô faz parte do projeto Promoção da Energia Hidroelétrica de forma Sustentável e Resiliente ao Clima, integrando a Gestão de Terras e Florestas - PROJETO ENERGIA, financiado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e GEF.

De acordo com o PNUD, " A restauração do ecossistema pode assumir várias formas: plantação de árvores, tornar cidades verdes, restauração de jardins, mudança na alimentação ou limpeza de rios e costas. Essa é a geração que pode fazer as pazes com a natureza".

