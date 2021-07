Variante Delta vai ter enorme impacto no continente africano

Juntamente com as variantes Alpha e Beta, Delta está alimentando uma terceira onda agressiva em toda a África, com o número de casos subindo mais rápido do que todos os picos anteriores, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Especialistas da OMS alertaram no dia 1 de Julho que os números aumentaram por seis semanas consecutivas, um aumento de 25% na semana passada, chegando a 202 mil casos positivos. As mortes também aumentaram 15% em 38 países africanos, para quase 3.000.

Jovens adultos atingidos

A variante Delta, inicialmente identificada na Índia, agora é dominante na África do Sul, responsável por mais da metade dos casos da África na semana passada. Além disso, a variante foi detectada em 97% das amostras sequenciadas em Uganda e 79% daquelas sequenciadas na República Democrática do Congo.

A variante também parece estar alimentando doença grave por Covid entre os adultos jovens. De acordo com especialistas da OMS. Em Uganda, por exemplo, 66% das doenças graves em pessoas com menos de 45 anos são atribuídas ao Delta.

"A velocidade e a escala da terceira onda da África não se parecem com nada que vimos antes. A disseminação desenfreada de variantes mais contagiosas eleva a ameaça à África a um nível totalmente novo. Mais transmissão significa doenças mais graves e mais mortes, então todos devem agir agora e aumentar as medidas de prevenção para impedir que uma emergência se torne uma tragédia", disse o Dr. Matshidiso Moeti, diretor regional da OMS para a África.

Fonte: ONU

Pravda.Ru

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Africa#/media/File:SARS-CoV-2_without_background.png