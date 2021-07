Região de Moscou: Alertara sobre migração de sapos no verão

Moradores da região de Moscou alertaram sobre o início da migração de sapos no verão

A migração de sapos da floresta começou na região de Moscou. Os residentes da região devem ter cuidado para não pisar acidentalmente nesses anfíbios, relata o site "Região de Moscou Hoje" com referência ao Komleskhoz regional.

A cor das rãs da floresta é geralmente dominada por tons de cinza e marrom. Eles podem ser encontrados em locais bastante úmidos e sombreados perto de corpos d'água - nas bordas de florestas, chalés de verão, em ravinas, várzeas de rios ou pântanos.

Grande benefício para florestas

Esses anfíbios são de grande benefício para as florestas.

"O sapo regula muito bem o número de pragas de insetos. Come com prazer pulgões, moscas-serra, hermes e muitos outros insetos. Agora, muitos sapos morrem durante a migração. Seu tamanho é extremamente pequeno", disse a chefe do departamento, Elena Kazimir.

Pravda.Ru

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_toad#/media/File:Bufo_verrucosissimus_Ust'-Labunsk_02.jpg