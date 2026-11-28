A virada inesperada: Macron reconheceu Rússia como a concorrente da França na agricultura

A Rússia se transformou de compradora de produtos agrícolas franceses em uma grande exportadora de grãos e uma séria concorrente da França no mercado global. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou isso em uma reunião com representantes do setor agrícola.

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Segundo ele, as tensões geopolíticas e as mudanças climáticas levaram os produtores agrícolas franceses a perderem o acesso a diversos mercados importantes, incluindo a Rússia e o Norte da África.

"Para nossos produtores de grãos, batatas e outros produtos, mercados importantes muitas vezes se fecharam. Além disso, como resultado de uma combinação de fatores geopolíticos e mudanças climáticas, alguns de nossos antigos mercados não apenas se fecharam para nós, como também se tornaram concorrentes — veja a Rússia, por exemplo", afirmou Macron.

O presidente francês relacionou o fortalecimento da agricultura russa ao aquecimento global.

"Há poucos anos, eles eram nossos clientes, mas agora, graças ao aquecimento global, estão colhendo duas safras por ano." "Eles se tornaram grandes exportadores, e isso nos afetou bastante", disse Macron.

Segundo o Ministério da Agricultura francês, a colheita de trigo e outros grãos do país em 2026 diminuirá devido ao calor intenso, apesar do aumento da área plantada.

A Rússia, por sua vez, aumentou suas exportações de grãos em 18% em volume e 15% em valor desde o início de 2026, até meados de outubro. De acordo com a ministra da Agricultura russa, Oksana Lut, os maiores compradores de grãos russos são Egito, Turquia, Cazaquistão e Sudão.

A Rússia já colheu 142,5 milhões de toneladas de grãos, e o Ministério da Agricultura russo prevê que as exportações de grãos na atual safra agrícola ultrapassarão 40 milhões de toneladas. Além disso, espera-se uma colheita recorde de frutas e bagas de 2,3 milhões de toneladas até o final do ano.

Em agosto de 2014, em resposta à imposição de sanções contra a Rússia, o país restringiu a importação de certos produtos agrícolas, matérias-primas e produtos alimentícios dos Estados Unidos, da União Europeia, do Canadá, da Austrália e da Noruega. A proibição incluía carne, peixe, laticínios, vegetais e frutas. Com a continuidade das sanções ocidentais, Moscou prorrogou repetidamente essas restrições.