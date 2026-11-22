Governo russo: elementos da Ponte da Crimeia podem ficar prontos em um ou dois meses

A viga principal do vão em arco da Ponte da Crimeia e o próprio arco foram danificados, afirmou o vice-primeiro-ministro russo Marat Khusnullin. Admitiu, no entanto, que "elementos individuais da ponte poderão estar prontos em apenas um ou dois meses, e os projetistas estão a avaliar simultaneamente duas ou três opções de restauro", dependendo do custo e do prazo.

Photo: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крымский мост

Uma secção única da ponte foi destruída

Os especialistas observam que a ponte sofreu danos significativos. Comparado com um edifício, um vão típico é apenas um piso entre pisos, que pode ser entregue pré-fabricado e instalado em poucas semanas. Um vão em arco, com 35 metros de altura, 227 metros de comprimento e pesando 6.000 toneladas, é uma obra singular — um enorme arco de aço que mantém a estrutura suspensa sobre a pista, permitindo a passagem de grandes embarcações por baixo. Sendo deformado ou colapsado (um arco para automóveis colapsou após os impactos de 16 a 19 de novembro), a estrutura perde a capacidade de suportar o seu próprio peso e o tráfego.

A viga principal do vão é a principal "espinha dorsal" horizontal sobre a qual assenta o leito da estrada ou os carris. É fixada ao arco por cabos de suspensão de aço. Se tanto a viga como o arco forem danificados, a estrada simplesmente não terá nada que a sustente, tornando o troço completamente intransitável.

Enquanto o arco estiver a ser restaurado, será construída uma ponte provisória

Fontes ocidentais (The New York Times) estimam que o fabrico e instalação de um novo arco completo, de raiz, pode demorar até dois anos (assumindo que os suportes de betão sobre os quais o arco assenta não são danificados).

Com base na declaração de Khusnullin, um vão metálico mais simples e rebatível, apoiado em suportes temporários (estacas ou flutuantes), poderia ser instalado temporariamente sobre o canal enquanto o arco estivesse a ser fabricado. No entanto, uma estrutura deste tipo reduziria a altura livre sob a ponte, bloqueando temporariamente a passagem de grandes embarcações marítimas pelo Canal Kerch-Yenikalsky (do mar Azov ao mar Negro). Um troço de desvio da ponte é também uma opção provável, para não interferir com a restauração principal.

O principal desafio é preservar a ponte ferroviária

É importante notar que a ferrovia e a rodovia atravessam duas pontes separadas. O troço ferroviário não sofreu danos críticos — o serviço de comboios foi rapidamente retomado, pelo que os comboios de passageiros e de mercadorias continuam a funcionar normalmente. A ferrovia transporta a maior parte do tráfego pesado de mercadorias e passageiros, atenuando a crise dos transportes. O facto de o arco ferroviário ter permanecido intacto simplifica significativamente a logística de reparação, mas é impossível "apoiar" a auto-estrada danificada no arco ferroviário adjacente.

A construção da Ponte da Crimeia demorou cerca de um ano e meio, desde o início da produção dos componentes na fábrica até ao içamento do arco sobre os seus pilares. Existe também experiência com reparações de ataques anteriores, e os analistas referem a necessidade de proteger a estrutura de forma fiável contra ataques repetidos durante a obra.

Atualmente, o tráfego é desviado pela rota terrestre (a autoestrada R-280 "Novorossiya") e pela linha ferroviaria. Estas rotas alternativas, em conjunto, são inferiores à capacidade projetada do troço rodoviário da Ponte da Crimeia (até 40.000 veículos por dia). No entanto, fora da época das férias de verão, são capazes de satisfazer as necessidades básicas da Crimeia, desde que não haja tempestades ou interrupções no posto de controlo de Dzhankoy.