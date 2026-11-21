Terceiro tanque voador de pé: Ulyanovsk acelera ciclo que mira frota chinesa

A Aviastar, localizada em Ulyanovsk, encerrou a montagem e iniciou os testes de voo do terceiro Il-78MK-90A produzido no ciclo atual. Esta etapa de testes de fábrica representa a transição do protótipo para a verificação final antes da entrega ao cliente, confirmando que a linha de produção da empresa está operando sob um regime de ritmo estabelecido.

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O interesse neste modelo está diretamente vinculado à possibilidade de um contrato de exportação em larga escala. Fontes do setor indicam que o governo da China avalia a aquisição de uma frota de 20 unidades do reabastecedor. Embora não haja confirmação oficial de datas de entrega, as estimativas apontam para um início de fornecimento entre 2027 e 2028, o que garantiria à Aviastar uma carga de trabalho estável nos próximos anos e reforçaria a presença da indústria aérea russa no mercado asiático de aviação especial pesada.

Especificações técnicas e eficiência operacional

O Il-78MK-90A é uma modernização profunda da plataforma clássica de reabastecimento, com melhorias significativas nos insumos de energia e na capacidade de entrega:

Propulsão PS-90A-76: Os novos motores oferecem maior eficiência no consumo de combustível e atendem às normas atuais de ruído e emissões, um requisito crítico para operações internacionais.

Os novos motores oferecem maior eficiência no consumo de combustível e atendem às normas atuais de ruído e emissões, um requisito crítico para operações internacionais. Capacidade de transferência: A aeronave é capaz de transferir até 78 toneladas de combustível em voo, posicionando-a entre as soluções mais eficazes de sua categoria.

A aeronave é capaz de transferir até 78 toneladas de combustível em voo, posicionando-a entre as soluções mais eficazes de sua categoria. Performance: Com velocidade máxima de 850 km/h, o modelo permite uma integração rápida em cadeias logísticas complexas, tanto para aviação militar quanto, potencialmente, para aplicações comerciais.

Impacto industrial e perspectivas

A conclusão da montagem do terceiro avião em curto espaço de tempo demonstra que a Aviastar superou os gargalos relacionados à substituição de componentes importados e consolidou a produção em série da plataforma atualizada. Para a União da Indústria de Construção Aeronáutica (UAC), este é um indicador de capacidade para atender a pedidos de grande volume. Ainda assim, o cenário permanece em fase de preparação pré-contratual, onde a demonstração das capacidades industriais serve para validar a prontidão técnica perante o potencial cliente estratégico chinês.