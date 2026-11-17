Clube de Tobolsk debate a siberização da Rússia para descentralizar o governo federal

O debate no Clube de Tobolsk propõe a "siberização" da Rússia, um conceito que extrapola o desenvolvimento regional para sugerir o deslocamento do centro de gravidade do Estado para além dos Montes Urais. A tese defende a transição da identidade russa para a de uma "civilização do norte", o que exigiria a reconfiguração profunda da gestão pública e, sobretudo, da malha logística do país.

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Conexões físicas e a nova malha logística

A estratégia baseia-se na mudança do eixo econômico global para a Ásia-Pacífico e o Sul Global. Diante da instabilidade em gargalos marítimos como o Canal de Suez e o Estreito de Ormuz, a proposta é capitalizar a característica continental da Rússia, transformando a terra em vantagem competitiva através da integração com cadeias produtivas orientais.

Para que essa vazão ocorra, o plano prevê a execução de obras de infraestrutura em larga escala:

Corredor Transártico: a interligação física entre a Rota Marítima do Norte e as redes fluviais e terrestres internas.

a interligação física entre a Rota Marítima do Norte e as redes fluviais e terrestres internas. Linha de Alta Velocidade (LAV): a construção de uma via elevada entre Moscou e Vladivostok, projetada para reduzir a sobrecarga dos trilhos da Transiberiana e da BAM.

a construção de uma via elevada entre Moscou e Vladivostok, projetada para reduzir a sobrecarga dos trilhos da Transiberiana e da BAM. Passagem Latitudinal do Norte: a implantação de uma ferrovia através de Yamal, conectando as malhas ferroviárias do Norte e de Sverdlovsk.

a implantação de uma ferrovia através de Yamal, conectando as malhas ferroviárias do Norte e de Sverdlovsk. "Rota do Diamante": a criação do eixo Mohe — Nayba — Magadan. O projeto prevê a operação do porto de águas profundas de Nayba a partir de 2028, sustentada por trilhos que ligariam Nizhny Bestyakh a Nayba (1,3 mil km) e a Magadan (1,7 mil km).

O gargalo para a viabilização dessas obras reside na métrica de rentabilidade. Especialistas argumentam que modelos de investimento liberais, com horizontes de 3 a 5 anos, são insuficientes para objetos de escala estatal, que demandam planejamento secular.

Descentralização administrativa e profundidade estratégica

A siberização propõe a redistribuição das funções governamentais atualmente concentradas em Moscou e São Petersburgo, movida por dois vetores concretos:

Segurança: a vulnerabilidade a drones e a proximidade com fronteiras ocidentais tornam a centralização um risco. A ideia é dispersar os centros de decisão utilizando a profundidade territorial do país, similar ao modelo adotado por Samara durante a Segunda Guerra Mundial. Operação administrativa: o deslocamento de órgãos federais e corporações estatais para as regiões onde a atividade econômica efetivamente ocorre (Siberia e Transurália), visando acelerar a resposta governamental no território.

Para operacionalizar essa mudança, sugere-se a criação de um órgão federal específico e a nomeação de um primeiro vice-premiê para a Sibéria, mantendo-se a coordenação geral em Moscou para evitar o isolamento regional.

O cientista político Anton Kudryavtsev analisa que a medida institucionaliza o rompimento com o modelo político ocidental. A transferência de funções administrativas para a Sibéria funcionaria como ferramenta de redistribuição de recursos, exigindo ajustes na vertical de poder atual.

A siberização, portanto, marca a tentativa de transição de um modelo de mera extração de recursos para a consolidação de um centro civilizacional no Leste. A viabilidade do projeto depende da substituição de indicadores econômicos imediatistas por um planejamento de infraestrutura de longo prazo e da disposição das elites em descentralizar o poder.