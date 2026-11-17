O debate no Clube de Tobolsk propõe a "siberização" da Rússia, um conceito que extrapola o desenvolvimento regional para sugerir o deslocamento do centro de gravidade do Estado para além dos Montes Urais. A tese defende a transição da identidade russa para a de uma "civilização do norte", o que exigiria a reconfiguração profunda da gestão pública e, sobretudo, da malha logística do país.
A estratégia baseia-se na mudança do eixo econômico global para a Ásia-Pacífico e o Sul Global. Diante da instabilidade em gargalos marítimos como o Canal de Suez e o Estreito de Ormuz, a proposta é capitalizar a característica continental da Rússia, transformando a terra em vantagem competitiva através da integração com cadeias produtivas orientais.
Para que essa vazão ocorra, o plano prevê a execução de obras de infraestrutura em larga escala:
O gargalo para a viabilização dessas obras reside na métrica de rentabilidade. Especialistas argumentam que modelos de investimento liberais, com horizontes de 3 a 5 anos, são insuficientes para objetos de escala estatal, que demandam planejamento secular.
A siberização propõe a redistribuição das funções governamentais atualmente concentradas em Moscou e São Petersburgo, movida por dois vetores concretos:
Para operacionalizar essa mudança, sugere-se a criação de um órgão federal específico e a nomeação de um primeiro vice-premiê para a Sibéria, mantendo-se a coordenação geral em Moscou para evitar o isolamento regional.
O cientista político Anton Kudryavtsev analisa que a medida institucionaliza o rompimento com o modelo político ocidental. A transferência de funções administrativas para a Sibéria funcionaria como ferramenta de redistribuição de recursos, exigindo ajustes na vertical de poder atual.
A siberização, portanto, marca a tentativa de transição de um modelo de mera extração de recursos para a consolidação de um centro civilizacional no Leste. A viabilidade do projeto depende da substituição de indicadores econômicos imediatistas por um planejamento de infraestrutura de longo prazo e da disposição das elites em descentralizar o poder.
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