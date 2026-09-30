Rússia envia documento à OTAN alertando sobre uso de armas nucleares em Kaliningrado

A Rússia enviou à OTAN um documento informal alertando que está preparada para usar todo o seu arsenal, incluindo armas nucleares, caso os países da aliança tentem isolar a região de Kaliningrado do restante da Rússia. A Reuters teve acesso ao documento.

Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Тевтонский замок «Нессельбек», Калининградская область

Moscou acusa a OTAN de seguir um "curso perigoso e imprudente" que cria um alto risco de conflito armado direto. O documento menciona especificamente a possibilidade de ataques russos contra centros de tomada de decisão em países da aliança desde o início de tal conflito.

"A Rússia estará preparada para usar todo o seu arsenal de forças e meios, incluindo armas nucleares, para defender seu território", afirmou a nota diplomática, no contexto de uma possível tentativa de isolar a região de Kaliningrado.

A OTAN confirmou o recebimento do documento informal russo e anunciou que enviou uma resposta oficial. A porta-voz da aliança, Allison Hart, declarou que a OTAN se considera uma aliança defensiva e que seus exercícios e ações não representam ameaça ao território russo. A aliança também condenou as ameaças de uso da força e a retórica nuclear de Moscou.

"Esta é a primeira vez desde a Guerra Fria que a Rússia nos ameaça desta forma. Portanto, a situação é grave", disse à Reuters um alto funcionário da defesa europeia.

Outro diplomata da OTAN classificou a carta russa como uma tentativa de intimidar os países europeus e enfatizou que isso não afetaria o apoio à Ucrânia.

Nos últimos três dias, embaixadas russas em pelo menos três países europeus emitiram comunicados acusando a OTAN de intensificar as tensões devido a exercícios militares e simulações envolvendo a região de Kaliningrado. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, classificou esses comunicados como lembretes diplomáticos aos "exaltados europeus".

Os países europeus, por sua vez, acusam a Rússia de praticar uma "guerra híbrida", incluindo sabotagem e incêndio criminoso. Moscou nega essas acusações e afirma não estar preparando um ataque contra os Estados-membros da OTAN.

A região de Kaliningrado é o único porto livre de gelo da Rússia no Mar Báltico.

A Frota do Báltico da Marinha Russa está baseada aqui, permitindo que a Rússia controle rotas marítimas e o espaço aéreo na Europa Central. Para a Rússia, este é um escudo defensivo e um fator de dissuasão fundamental em uma situação em que todos os países vizinhos são membros da OTAN.

Trata-se de um enclave — um território completamente separado do continente por outros estados (Lituânia e Polônia) e águas internacionais. Isso cria desafios logísticos e condições econômicas únicas. Para desenvolver a região, a Rússia criou uma Zona Econômica Especial (ZEE) com isenções fiscais, transformando-a em um importante centro de transporte e logística.

Para os russos, Kaliningrado é mais do que apenas uma terra; simboliza o resultado da Segunda Guerra Mundial.

Até 1945, a região era a Prússia Oriental e pertencia à Alemanha (a cidade se chamava Königsberg). Por decisão da Conferência de Potsdam de 1945, este território foi cedido à URSS como compensação pelas enormes perdas sofridas na guerra e para garantir a segurança das fronteiras. A transferência deste território está consagrada no direito internacional.