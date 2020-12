Venezuela e Rússia assinam contrato para compra de vacinas

Caracas, 29 dez (Prensa Latina) Venezuela e Rússia assinaram hoje contrato para aquisição de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V, destinadas a iniciar a imunização contra Covid-19 no país sul-americano.

Durante a assinatura do acordo, a vice-presidente executiva da Venezuela, Delcy Rodríguez, informou sobre o andamento dos procedimentos e coordenação pertinente para iniciar o processo de vacinação em massa da população o mais breve possível.



Rodríguez também destacou os esforços do governo bolivariano para liberar recursos bloqueados ao país no exterior, para utilizá-los no acesso ao fundo de vacinação das Nações Unidas.



Como parte da cooperação bilateral em matéria de saúde, a Venezuela recebeu em outubro um lote de duas mil doses do antídoto russo contra a Covid-19 para participar da terceira fase dos ensaios clínicos.



A este respeito, o vice-presidente destacou que Caracas e Moscou mantêm uma aliança estratégica ao mais alto nível, apesar das pressões para boicotar o intercâmbio em várias áreas.



Por sua vez, o embaixador russo na Venezuela, Sergei Melik-Bagdasarov, ratificou o interesse de seu governo em consolidar os laços bilaterais em diversas áreas de cooperação.



Até o momento, as autoridades de saúde venezuelanas registraram 112.636 casos de Covid-19, com um saldo de 106.737 pacientes recuperados e 1.118 mortes, menos de um por cento do total de infecções confirmadas.



