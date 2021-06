Centro Gamaleya: A Rússia tem uma "enorme zona tampão para a evolução do vírus"

Denis Logunov, vice-diretor do Centro de Pesquisa Gamaleya, disse que as vacinas contra o coronavírus são menos eficazes contra a cepa "indiana". Ou, como também é chamada, a variante Delta.

Vacinas ocidentais mais ineficazes

Comparou esses dados com os dados sobre a eficácia das vacinas Pfizer e Moderna para Delta. No caso das vacinas de empresas ocidentais, a queda é ainda maior - de três a cinco vezes. Segundo o cientista russo, esse fato dá motivos para "olhar com otimismo" para a eficácia da vacina russa contra a cepa "indiana".

Ele observou que, devido à pequena camada imunológica criada e ao grande número de pessoas não vacinadas na Rússia, "surgiu uma enorme zona-tampão para a evolução do vírus".

Vacinar: a única forma de se proteger

O cientista destacou que "a única forma de se defender é seguir o caminho de Israel e se vacinar, proteger e salvar os cidadãos, e não atiçar esse fogo antivacinação".

Por sua vez, o diretor do Centro Gamaleya, Alexander Gintsburg, exortou aqueles que tiveram uma forma leve de cobiça a não presumir que não precisam ser vacinados. O caso é exatamente o oposto.

Segundo ele, a vacina russa "deve ser usada o mais rápido e amplamente possível para conter a pandemia, pelo menos no território da Federação Russa, já que essa doença é muito insidiosa e só adoecer de forma leve não significa se proteger dessa doença ", relata RIA Novosti.

A alternativa é extremamente ruim. Alexander Gintsburg enfatizou que o atraso na vacinação pode levar ao fato de que "a porcentagem de casos graves e fatais não pode mais ser calculada por um ou dois por cento, mas cerca de cinco a dez por cento, então a vacinação é absolutamente necessária como medida preventiva contra esta doença."

