ONU alerta para crescente lacuna entre países ricos e pobres

Nações Unidas, 27 mar (Prensa Latina) O crescente fosso entre os países ricos e pobres é preocupantemente regressivo hoje e requer uma correção imediata do curso, disse Liu Zhenmin, subsecretário-geral do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas.

À frente da equipe que elaborou o relatório Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável 2020, Zhenmin indicou que os países deveriam ser ajudados não apenas a se manterem financeiramente, mas também a investir em seu próprio desenvolvimento.



'Para reconstruir melhor, os setores público e privado devem investir em capital humano, proteção social e infraestrutura e tecnologia sustentáveis', disse ele.



O investimento sustentável e inteligente em infraestrutura reduziria os riscos e tornaria o mundo mais resistente a crises futuras, criaria crescimento, possibilitaria uma vida melhor para milhões de pessoas e combateria as mudanças climáticas, advertiu o funcionário da ONU.



Estima-se que o investimento entre US $ 70-120 bilhões nos próximos dois anos e US $ 20-40 bilhões depois disso reduza significativamente a probabilidade de outra pandemia, números que contrastam com os trilhões de dólares perdidos. Pelos danos econômicos causados ​​pela Covid- 19.



No entanto, ao contrário de seus homólogos desenvolvidos, a maioria dos países em desenvolvimento não tem espaço fiscal para esse investimento, razão pela qual o relatório mencionado recomenda o fornecimento de financiamento de longo prazo, por exemplo, mais de 50 anos, para os países. Em desenvolvimento a taxas de juros fixas, para aproveitar a corrente historicamente baixa.



Também se propõe a usar melhor os bancos públicos de desenvolvimento como ferramenta de investimento no desenvolvimento sustentável e a reorientar os mercados de capitais para o alinhamento com o progresso sustentável, removendo incentivos de curto prazo ao longo da cadeia de investimento.



O Relatório de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável de 2021 postula que a economia global experimentou a pior recessão em 90 anos, com os segmentos mais vulneráveis ​​da sociedade afetados de forma desproporcional.



Também reconhece a perda de 114 milhões de empregos e cerca de 120 milhões de pessoas voltaram à pobreza extrema.



O texto também refere que a cifra histórica de 16 trilhões (milhões de milhões) de dólares em fundos de estímulo e recuperação que as nações alocaram para a crise devido à Covid ajudou a evitar os piores efeitos, mas menos de 20 por cento dessa quantia foi gasta no desenvolvimento países.



