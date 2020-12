Jovem preso por tentativa de atentado a bomba na Rússia

Moscou, 25 dez (Prensa Latina) O Serviço Federal de Segurança (FSB) informou hoje sobre a prisão de um homem de 17 anos que planejava bombardear um prédio na cidade russa de Tambov, de acordo com a televisão russa.

De acordo com a FSB, o detento era obrigado a fornecer material explosivo e acessórios para fazer uma bomba caseira, de acordo com as instruções obtidas através da Internet.



O tribunal da região de Lenin em Tambov ordenou a prisão do suspeito como medida de precaução neste caso, informou a imprensa local.



O Comitê de Inquérito russo considerou que o jovem estava se preparando para cometer um ato violento sob a influência de fontes de uma subcultura destrutiva popularizada na Internet.



No dia 11, pelo menos seis soldados russos ficaram feridos em um atentado suicida perto da vila de Uchkeken, no norte da República do Cáucaso, em Karachevo-Cherkesia.



Uma patrulha de segurança tentou prender um homem desconhecido que tentava entrar em uma área onde ocorria uma operação de busca, mas esta última acionou uma bomba que o matou e causou pequenos ferimentos ao pessoal fardado.



De acordo com o comando militar russo, nenhum civil foi afetado pelo incidente.



A segurança russa este ano abortou 41 ataques, eliminou 49 terroristas, incluindo oito chefes de gangues, e prendeu 36 líderes de gangues, 162 extremistas e 591 cúmplices.



Segundo o chefe da FSB Alexander Bortnikov, 61 crimes terroristas foram evitados este ano.



Além disso, as forças de segurança apreenderam 600 armas de fogo, 134 bombas caseiras, mais de 100.000 balas de munição, 3.000 minas, granadas e outros projéteis, disse o oficial russo.



