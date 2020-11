Vacina anti-Covid russa 95% eficaz

Moscou, 24 nov (Prensa Latina) A eficácia da vacina russa Sputnik V contra a pandemia Covid-19 chega a 95%, informou hoje o Fundo de Investimento Direto Russo, responsável por sua produção.

Segundo declarações da televisão capital daquela entidade, em avaliação parcial no dia 42 da aplicação da primeira dose, a eficácia do referido imunizante chega a 95 pontos, após ter obtido 91,4 nos primeiros 28 dias desse procedimento.



Cerca de 40 mil voluntários participam da terceira etapa dos exames clínicos ou pós-registro do Sputnik V, dos quais 20 mil já receberam a primeira injeção e mais de 19 mil as duas porções planejadas desse medicamento.



Por enquanto, poucos sintomas adversos, como dor na área de vacinação e na cabeça, estado febril e fadiga, são observados, mas sem outras complicações, observou o Fundo.



A terceira fase dos estudos ocorre também na Belarus, Venezuela, Emirados Árabes Unidos e outras nações, esclareceu.



Além disso, está sendo produzida a variante em suspensão da vacina, o que permitirá que ela seja armazenada a uma temperatura entre dois e oito graus Celsius, ou seja, em condições de uma geladeira comum, e transferida para locais de difícil acesso, disse o Fundo. Essa variante facilitará a distribuição do Sputnik V, cujo preço no mercado mundial para as duas doses será de 20 dólares, quase a metade do preço de outras vacinas candidatas, como a produzida pela americana Moderna Inc., com preços entre 25 e 37 Dólares.



Os acordos celebrados pelo referido fundo de investimento permitirão organizar uma produção fora da Rússia para 500 milhões de pessoas por ano, destacou a televisão da capital.



Por outro lado, essa instituição considerou que a vacinação em massa, gratuita e voluntária na Rússia contra a Covid-19 terá início em 2021.



Por sua vez, a chefe do órgão de vigilância epidemiológica da Rússia, Anna Popova, destacou que não há motivo para duvidar da eficácia da vacina russa e anunciou, por outro lado, a terceira fase do estudo de imunidade na população contra o Covid-19.



A primeira etapa do referido estudo foi realizada em junho, a segunda no final de agosto e a terceira começa agora, disse. A Rússia acumula 2.138.000 casos de Covid-19, incluindo 37.031 mortes.



