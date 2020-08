Rússia acumula 34,4 milhões de testes de diagnóstico para Covid-19

Moscou, 23 de agosto (Prensa Latina) Rússia acumula 34,4 milhões de exames diagnósticos para o coronavírus SARS-CoV-2, causador da pandemia Covid-19, incluindo 317 mil no último dia, informou hoje a equipe geral do confronto à doença.

218.761 pessoas permanecem em observação, enquanto os casos ativos totalizam 956.749, dos quais 4.852 foram detectados nas últimas 24 horas.



Desta forma, o número de novos infectados ficou abaixo de cinco mil pelo oitavo dia consecutivo, indicou a televisão da capital.



Durante este dia, deixaram os hospitais 3.162 doentes, o que leva a um acumulado de 770.639 altas médicas, para um coeficiente de recuperação no país de 80,6 por cento.



Além disso, nas últimas 24 horas morreram 73 pessoas, num total de 16.383 desde março passado. A fatalidade nacional permaneceu em 1,71 por cento.



Nesta capital, foram registradas 11 mortes, em São Petersburgo 10, na região de Krasnoyarsk sete, enquanto cinco per capita foram registradas nas províncias de Omsk e Moscou, além de quatro em Murmansk.



Além disso, esta cidade registrou 965 pacientes que superaram a doença, num total de 204.756, enquanto foram 611 casos em um dia, o menor número desde 23 de julho, com um acumulado de 257.619. Com isso, a taxa de recuperação aqui subiu para 79,48%.



Os hospitais também deixaram 150 pacientes no Distrito Autônomo de Khanty-Mansisk, 122 na província de Ulyanovsk, 119 em Moscou, 100 em Murmansk e 99 na província de Chelyabinsk.



A Covid-19 adicionou 180 novos casos em São Petersburgo e 164 na província de Moscou.



jcm/to/bj

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=33564&SEO=russia-acumula-344-milhoes-de-testes-de-diagnostico-para-covid-19