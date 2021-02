Putin celebra o Dia do Defensor da Rússia com militares

Moscou, 23 fev (Prensa Latina) No Dia do Defensor da Pátria, o presidente russo Vladimir Putin destacou hoje a eficácia das forças armadas e agradeceu a todo o pessoal militar pelo cumprimento de seu dever.

Como se tornou costume nesta data, o presidente colocou uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, diante do muro do Kremlin, junto com os soldados do Regimento Presidencial.



A cerimônia contou com a presença de altas figuras políticas e estatais, incluindo membros do Governo, representantes do Conselho de Segurança, da Duma e do Conselho da Federação.



A cerimônia terminou com uma marcha solene da empresa da Guarda de Honra, acompanhada pelos sons de uma banda militar.



Em comemoração à data, Putin expressou agradecimentos especiais aos veteranos, 'uma grande geração que nos ensinou, seus descendentes, a vencer e a não nos rendermos'.



Ele observou que graças ao seu 'heroísmo inabalável' na Rússia 'as tradições do patriotismo são tão fortes', noticiou a televisão russa 24.



O presidente russo observou que 'o mundo moderno exige vigilância constante e prontidão para responder aos desafios mais difíceis, para agir de forma competente, decisiva e eficaz'. Nosso exército e a marinha sabem como fazer isso.



Putin salientou que um dos sinais do fortalecimento da autoridade das forças armadas russas é o crescente interesse dos jovens pelas especialidades militares.



A celebração teve origem na época soviética e é uma homenagem aos veteranos de guerra, militares e parentes daqueles que protegem o país.



Alguns meses após a revolução bolchevique, em 23 de fevereiro de 1918, o recém-criado Exército Vermelho conseguiu suas primeiras vitórias sobre as tropas alemãs perto das cidades de Pskov e Narva.



Em 1922 a data foi estabelecida como Dia do Exército Vermelho e da Marinha e em 1949 foi renomeada como Dia do Exército Soviético e da Marinha.



Após o colapso da União Soviética, o governo russo decidiu manter o feriado como Defensor do Dia da Pátria, e em 2002 ele foi oficialmente declarado feriado público.



