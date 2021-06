O golpe ucraniano, que causou o colapso do país, foi organizado pelos Estados Unidos, escreveu o presidente russo Vladimir Putin em seu artigo para a publicação alemã Die Zeit.

O artigo de Putin com o título Offen sein, trotz der Vergangenheit (Esteja aberto, apesar do passado) foi dedicado ao 80º aniversário desde o início da Grande Guerra Patriótica.

Vieram libertar

"Quem quer que tente reescrever as páginas do passado agora, a verdade é que o soldado soviético veio às terras alemãs não para se vingar dos alemães, mas com uma nobre e grande missão de libertador", escreveu Putin.

Refletindo sobre as raízes do golpe na Ucrânia, Putin se perguntou por que a Europa apoiou os Estados Unidos em seus esforços para derrubar o presidente ucraniano em 2014.

Por quê os EUA organizaram um golpe?

"Por que os Estados Unidos organizaram um golpe e os países europeus o apoiaram fracamente, tendo assim desencadeado a divisão da Ucrânia e a secessão da Crimeia?" Putin escreveu.

Segundo o presidente russo, a Europa apoiou ativamente o "golpe armado anticonstitucional na Ucrânia".

"Foi isso que começou. Por que eles precisaram fazer isso? O então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, já havia concordado com todos os termos da oposição", continuou Putin.

No artigo, Vladimir Putin também escreveu que, após a Grande Guerra Patriótica, muitos países enfrentaram o ultimato da OTAN. Eles tiveram que escolher se queriam estar com o Ocidente ou com a Rússia. No entanto, a prosperidade da Europa só será possível se for baseada nos esforços conjuntos de todos os países, incluindo a Rússia.

Putin escreveu o artigo para a publicação alemã em russo, embora o presidente russo seja fluente em alemão.

Pravda.Ru