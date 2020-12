Putin saudou memorando de cooperação Rússia-Reino Unido sobre vacina

Moscou, 21 dez (Prensa Latina) O presidente Vladimir Putin saudou hoje por videoconferência a assinatura de um protocolo de intenções entre o centro científico N.F. Gamalei e a empresa AstraZeneca para cooperar na vacinação contra a Covid-19.

O acordo incluiu também o Fundo Russo de Investimento Direto (FDIR) e a empresa R-Farm, responsáveis pelo financiamento e produção em larga escala, respectivamente, da vacina Sputnik V, a primeira registrada no mundo contra a pandemia.



O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, confirmou a presença do chefe de Estado na cerimônia de assinatura do memorando por videoconferência entre as partes.



Na semana passada, a AstraZeneca havia aceitado uma proposta do FDIR e do centro N.F. Gamalei para colaborar no aumento da eficácia da vacina produzida pela empresa de capital britânico.



Peskov esclareceu que o arranjo está relacionado à esfera profilática do coronavírus SARS CoV-2, que causa o Covid-19.



Anteriormente, Alexander Ginstburg, diretor do centro científico, criador do Sputnik V, disse que testes conjuntos da preparação russa e da empresa AstraZeneca começariam em breve.



A vacina AZD1222, da Universidade de Oxford, e a Sputnik V, foram criadas a partir de vetores de adenovírus humanos, com um componente inativo do SARS Cov-2, capaz de transportar anticorpos para as células do corpo, explicam os cientistas.



Até o momento, o AZD1222 mostrou uma eficiência de cerca de 70 por cento, enquanto o Sputnik V atinge uma atividade positiva de quase 92 por cento dentro de 28 dias da primeira injeção e quase 95 nos esperados 42 dias de ambas as doses.



A vacinação em grande escala dos chamados setores de risco, incluindo médicos, professores e assistentes sociais, começou em toda a Rússia, enquanto a produção deve chegar a quase um milhão de doses por mês.



Nesta capital, a prefeitura estendeu a inoculação aos funcionários dos setores de transporte, comércio, energia, serviços, indústria e imprensa.



A vacinação é realizada mediante registro prévio no site do governo de Moscou em 70 centros hospitalares da cidade.



jf / to / bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=37032&SEO=putin-saudou-memorando-de-cooperacao-russia-reino-unido-sobre-vacina