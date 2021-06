Por que Putin e Medvedev não liderarão a "Rússia Unida" nas eleições para a Duma Estatal

No sábado, o 20º congresso do Rússia Unida foi realizado na capital russa. Na verdade, foi um evento pré-eleitoral. Foi definido quem vai liderar o partido nas eleições.

Cinco no topo da lista do partido

Anteriormente, havia muita informação de que a lista de partidos nas eleições para a Duma poderia ser encabeçada pelo presidente russo, Vladimir Putin. Mais precisamente, havia tais suposições - embora fosse enfatizado que essa era apenas uma opção, e não a mais provável.

Vladimir Putin compareceu ao Congresso do Rússia Unida e fez um discurso aos seus delegados. O presidente não liderou a lista partidária, mas não foi sem surpresa.

O presidente sugeriu incluir o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov, o médico-chefe do hospital Kommunarka Denis Protsenko, a co-presidente da Sede Central da ONF, Yelena Shmeleva, e a ombudsman dos direitos da criança Anna Kuznetsova entre os cinco primeiros da lista do partido.

Shoigu e Lavrov

Mas Dmitry Medvedev, o presidente do partido, não estava entre as primeiras pessoas nas eleições. Ele ainda é o chefe do partido, vai participar da campanha eleitoral - mas não como um dos candidatos. Embora não seja um fato, é claro, que tanto Sergei Shoigu quanto Sergei Lavrov, se o Rússia Unida vencer as eleições, irão trabalhar na Duma.

Pravda.Ru