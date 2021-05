Kremlin considerou positivo o encontro entre a Rússia e os EUA

Moscou, 20 mai (Prensa Latina) O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considerou hoje como um sinal positivo as conversações entre o Ministro das Relações Exteriores russo Sergey Lavrov e o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken em Reykjavik.

O chefe de imprensa da Presidência Russa salientou que, segundo Lavrov, a reunião com Blinken foi construtiva, mas esclareceu que o processo para uma possível normalização dos laços bilaterais 'não será fácil'. A este respeito, Peskov comentou que há 'um grande número de problemas' nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos, informou a agência de notícias Sputnik.



Entretanto, reconheceu que as conversações 'ajudarão na análise que está sendo feita em Moscou a respeito do encontro entre os presidentes' Vladimir Putin e Joseph Biden.



O porta-voz também descreveu como positiva a recusa de Washington em impor sanções ao operador do gasoduto Nord Stream 2 entre a Rússia e a Alemanha.



Comentou que todos os países e empresas envolvidas no projeto transnacional estão interessados em sua conclusão e comissionamento, apesar de todas as dificuldades.



'Como nossos parceiros internacionais, estamos convencidos de que o projeto não deve ser submetido a pressões de terceiros países. Isto é ilegal e não obedece às regras do comércio internacional', disse ele.



mem/mml/bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=41349&SEO=kremlin-considerou-positivo-o-encontro-entre-a-russia-e-os-eua