"Biden está sendo jogado no bolso da guerra": sobre as negociações entre os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia

O tema principal das negociações entre Volodymyr Zelenskyy e Joe Biden (se ocorrerem, é claro) será um acordo pacífico no Donbass. Segundo o Itamaraty, a visita de Zelensky a Washington, para onde foi convidado anteriormente por Biden, já está em andamento.

"Obrigado a Joe Biden pelo convite durante nossa conversa por telefone para visitar a Casa Branca em julho deste ano", escreveu Zelensky no Twitter.

O que você pode dizer sobre as posições das partes antes da reunião? O que exatamente Kiev e Washington podem fazer? Pravda.Ru conheceu a opinião de Oleksiy Zhuravko, deputado popular da quinta ou sexta convocação (Ucrânia).

Encontro em Genebra

O especialista observa: O presidente russo, Vladimir Putin, delineou posições claras, pontos de referência claros contra os quais é impossível ir hoje. Mas do outro lado da "balança" - a imprevisibilidade dos Estados Unidos e seus "falcões de guerra".

"Hoje a Ucrânia está encurralada. A Ucrânia não tem escolha a não ser implementar os acordos de Minsk.

E então não se sabe o quê e como. A Ucrânia pode, por exemplo, não cumprir os acordos de Minsk, aprofundando o conflito dentro do próprio país, não apenas no Donbass ", diz Zhuravko.

Posições dos presidentes: Zelensky está "histérico", nada depende de Biden?

A Europa, continua o deputado, pensou muito: se a Ucrânia precisa ser apoiada de alguma forma. Muitos países preferem esperar para ver a atitude.

"Ou seja, a Ucrânia está de fato em um impasse muito sério".

Tal cenário pode se desdobrar: certas forças intervêm, como resultado começam as provocações, o fogo da guerra irromperá no Donbass ", argumenta Zhuravko.

Ao mesmo tempo, Zelensky está se comportando francamente estranho: o comportamento do presidente pode ser descrito com as palavras "histeria" e "inadequação".

"O ponto-chave: não confio no lado americano. Nem tudo depende de Biden. Porque no momento ele está sendo jogado no bolso da guerra dos Estados Unidos", conclui o especialista.

