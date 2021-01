Rússia com quase três milhões recuperados da Covid-19



Moscou, 17 jan (Prensa Latina) A Rússia registrou hoje 2.960.431 pacientes curados de Covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, com 23.440 altas médicas em um dia, informaram fontes oficiais.



Desta forma, o coeficiente de recuperação atingiu 83 por cento a nível nacional, enquanto o número de pacientes ativos caiu para 542.212, disse a equipe operacional para o combate à Covid-19.



Segundo a matéria veiculada pela televisão da capital, o total de casos positivos chegou a 3.568.209, quando foram detectadas 23.586 novas infecções nas últimas 24 horas, para um coeficiente de crescimento de 0,7 pontos, parâmetro que é está assim há quase duas semanas.



Além disso, 481 pacientes morreram em um dia, totalizando 65.566 desde o início da pandemia na Rússia em março passado. A fatalidade segue em 1,84 ponto.



Da soma das mortes em um dia, 67 foram registradas nesta capital, 59 em São Petersburgo e 27 na província de Moscou, enquanto com 20 é a de Voronezh e a região de Krasnoyarsk, com 19 a de Krasnodar e com 16 Província de Sverdlov.



A prefeitura da capital informou quatro mil 12 novos infectados. O número total de infectados aqui atingiu 891.340.



Outras 4.612 pessoas superaram a doença neste município e com isso o número de curados supera os novos infectados nos últimos 17 dias no município.



O total daqueles restaurados totaliza 739.340 e representa um coeficiente de recuperação aqui de 82,94 por cento. Três mil 72 pacientes em São Petersburgo, mil 316 na província de Moscou, 499 em Nizhegorod, 481 em Voronezh e 400 em Sverdlov também superaram a doença.



A Covid-19 adicionou 3.316 casos positivos em São Petersburgo, 1.426 na província de Moscou, 484 em Nizhegorod, 395 em Sverdlov e 394 em Rostov.



