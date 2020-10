Putin anuncia registro da segunda vacina russa contra Covid-19

Moscou, 14 out (Prensa Latina) O presidente Vladimir Putin anunciou hoje o registro da segunda vacina russa contra o coronavírus SARS CoV-2, causador da pandemia Covid-19, que será produzida com o nome de EpicVacCorona.

Putin destacou que a preparação imunizante foi desenvolvida no Centro Científico de Virologia e Biotecnologia 'Vektor'.



A vacina é baseada em materiais sintéticos, por isso sua terceira fase ou testes pós-registro serão realizados em pessoas com mais de 65 anos de idade, ao contrário do primeiro Sputnik V, cujo registro em 11 de agosto foi o primeiro de seu tipo do mundo.



Anteriormente, a chefe do órgão de vigilância epidemiológica, Anna Popova, destacou que, após aplicar a vacina EpicVacCorona no final de setembro, ela passou a ter anticorpos contra Covid-19.



Popova anunciou que a vice-primeira-ministra do bloco social, Tatiana Galikova, também foi vacinada com a variante da vacina do centro 'Vektor'.



A Rússia também está desenvolvendo um terceiro protótipo de um imunizador contra a pandemia mencionada no Centro Científico Federal para Preparação de Preparações e Imunologia 'M.P.Chumakov', em São Petersburgo.



Pelo menos 10.000 voluntários já foram vacinados na Rússia, Venezuela e Arábia Saudita com a vacina Sputnik V. As 85 regiões deste país têm reservas para realizar a imunização voluntária contra Covid-19 de professores e pessoal médico.



A Rússia acumula mais de 1.400.000 casos positivos de Covid-19 e neste dia ultrapassou, pela primeira vez desde o início da pandemia em março passado, 14.000 casos diários.



As autoridades de Moscou anunciaram que a partir de hoje apenas os alunos do ensino fundamental continuarão a frequentar as salas de aula, o restante dos alunos retornará ao ensino à distância, como aconteceu durante o confinamento de abril e maio deste ano.



Especialistas russos destacam que o Sputnik V poderá ser aplicado de forma massiva no final deste ano ou no início de 2021, quando terminarem os testes da terceira fase da primeira vacina contra Covid-19 registrada no mundo.



