Rússia inicia oficialmente produção de vacina contra Covid-19

Moscou, 15 ago (Prensa Latina) Rússia iniciou hoje a produção da vacina Sputnik V contra o coronavírus (SARS-CoV-2), causante da pandemia de Covid-19, quando os casos positivos dessa doença chegam a 917.884, indicou a televisão da capital.

O ministério da Saúde informou que começa a fabricação em série da vacina elaborada pelo centro científico N.F. Gamalei, cujo aplicativo se espera para finais deste mês em médicos e professores.



Durante as últimas 24 horas, detectaram-se aqui 5.061 novos contagiados e morreram 119 pessoas nesse lapso, para um total de 15.617 casos fatais desde março passado, assinalou o estado maior russo para o combate contra a Covid-19. A letalidade atinge agora 1,7%.



Em um dia saíram dos hospitais 6.447 pacientes, o qual leva a um acumulado de 729.411 altas médicas, para um coeficiente de recuperação no país de 79,5%.



Em San Petersburgo reportaram-se 20 mortes, nesta capital 12, na província de Arjanguelsk 7, na de Rostov 6, enquanto com 5 casos letais estão as de Sverdlov e Omsk. Outras 34 regiões russas informaram menos de quatro falecidos a cada uma.



Ademais, esta cidade registrou 1.275 pacientes que ultrapassaram a doença, para um total de 196.048, no entanto foram 695 casos em um dia, com um acumulado de 252.181. Com isso, o índice de recuperação subiu aqui a 77,74%.



Dos hospitais também saíram 215 pacientes na província de Nizhegorod, 209 no distrito autônomo de Janti-Mansisk e 186 na república de Bashkortostán.



A Covid-19 somou 162 novos casos em San Petersburgo, 158 em Sverdlov, 153 na província de Moscou e 128 na de Rostov.



