A ligação de Joe Biden para Vladimir Putin na terça-feira, 13 de abril, foi motivada pela reação de Moscou à crise no Donbass. Os americanos estão tentando domar Putin com cenouras e porretes.

Quais foram as razões por trás do telefonema de Biden para Putin?

Biden ligou para Putin após o discurso de Shoygu

O presidente dos Estados Unidos foi aconselhado a pedir ao líder russo que não reformatasse a Ucrânia como resultado da resposta da Rússia à escalada no Donbass.

Parece que Biden ligou para Putin após as declarações do ministro da Defesa russo, Sergei Shoygu, que anunciou a redistribuição de dois exércitos e três unidades aerotransportadas para as fronteiras ocidentais da Rússia em três semanas.

O comunicado que a administração norte-americana divulgou após a conversa telefônica afirmava que Biden pediu (não exigiu!) Ao presidente russo que aliviasse as tensões em relação à Ucrânia. Biden também destacou o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a soberania e integridade territorial da Ucrânia. Na verdade, não se trata de nada do ponto de vista da Realpolitik.

Rússia preparada para sanções financeiras

Sempre há muito dinheiro por trás dos interesses dos EUA. O Kremlin pode ter presumido que o sistema bancário russo estava totalmente preparado para se desconectar do SWIFT, Visa e MasterCard. De fato, ao longo de sete anos, o Banco Central da Federação Russa criou seu próprio sistema de transmissão de mensagens financeiras (SPFC) e o cartão MIR. Os sistemas transnacionais SWFT, Visa e MasterCard não querem perder clientes como as empresas russas, muitas das quais também são transnacionais.

EUA não precisa de problemas sérios na Europa

Também se pode presumir que a terceira razão por trás do apelo de Biden a Putin foi sobre a relutância dos EUA em lidar com problemas sérios na Europa. Os Estados Unidos já têm China e Taiwan no Mar da China Meridional, sem falar na sempre imprevisível RPDC, que se retirou de quaisquer negociações com os Estados Unidos. A questão iraniana também está ganhando impulso: a República Islâmica lançou o enriquecimento de 60% de urânio (uma bomba nuclear requer 90%).

Putin quer conhecer Biden pessoalmente?

O presidente dos EUA propôs realizar a cúpula com seu homólogo russo em um terceiro país nos próximos meses para discutir uma ampla gama de problemas que os EUA e a Rússia estão enfrentando. Não importa onde a cúpula aconteça - a questão é se essa cúpula vale a pena.

Não faz muito tempo, Putin convidou Joe Biden para uma reunião, depois que este chamou Putin de "assassino". Biden preferiu se afastar, então Putin precisa se apressar para um terceiro país para bater um papo com seu homólogo grosseiro?

Não sabemos se Biden se desculpou com Putin por sua resposta afirmativa à pergunta do jornalista da ABC News. Em uma sociedade decente, as pessoas se desculpam por essas coisas para que o diálogo seja retomado. As desculpas do presidente turco Recep Erdogan pelo avião russo abatido na Síria ainda estão frescas na memória. A Rússia precisa ignorar esse insulto de Biden?

O retorno do embaixador russo Anatoly Antonov a Washington significaria que um pedido de desculpas foi feito e aceito. Talvez os americanos esperem que Camilla Harris faça isso em um ou dois anos, quando Biden terá de se aposentar por motivos de saúde.

Cenouras e paus de Washington

O ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev disse que o encontro de Biden com Putin proporcionaria uma oportunidade de levar as relações russo-americanas a um novo nível. "O tempo está se esgotando", disse o ex-chefe da União Soviética. Como se costuma dizer, ouça Gorbachev e faça o contrário, pois tudo o que ele fez não trouxe nenhum bem para a Rússia.

Obviamente, os americanos estão tentando domar Moscou com cenouras e paus, mas gostaríamos de esperar que Vladimir Putin seja imune a esse tipo de política.

A Rússia realizou muitas cúpulas com os americanos nos últimos anos e o resultado sempre foi o mesmo - sanções, sanções e ainda mais sanções. Por que não pedir a Washington que suspenda as sanções em troca da cúpula? O Irã já está trilhando esse caminho e concorda em retomar as negociações sobre seu programa nuclear, desde que Washington levante as sanções contra Teerã.

Por Lyuba Lulko, Pravda.Ru