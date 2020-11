Venezuela apresenta lei constitucional anti-bloqueio na Rússia



Moscou, 13 nov (Prensa Latina) A Vice-Presidente Executiva e Ministra da Economia e Finanças da Venezuela, Delcy Rodriguez, apresentou hoje a lei constitucional anti-bloqueio para o desenvolvimento social e garantias dos direitos humanos em um fórum empresarial Rússia-Venezuela.

Rodriguez referiu-se à intenção da lei de proteger efetivamente os investidores estrangeiros e assim evitar sua perseguição por parte dos Estados Unidos.



O Chefe de Estado Adjunto também abordou as oportunidades comerciais e financeiras que a Venezuela oferece à Rússia nas áreas de energia, comércio, petroquímica, telecomunicações, turismo, saúde, indústria leve e mineração, entre outras.



Na presença de 19 câmaras de comércio russas, muitas das quais participaram do fórum via videoconferência, Rodríguez destacou que seu país e a Rússia estão desenvolvendo 264 projetos conjuntos em pelo menos 20 áreas.



O vice-presidente venezuelano estimou que tal nível de relações comerciais bilaterais era visto como uma ameaça pelos Estados Unidos, que agora está aplicando um conjunto de medidas para torpedear o desenvolvimento econômico do país sul-americano.



Portanto, a lei acima mencionada é chamada a proteger o povo venezuelano, nossos parceiros e investidores em setores como a mineração, incluindo a exploração de depósitos de ouro e diamantes, assim como a produção de aço, disse ela.



Além disso, esta é uma proteção especial para evitar a perseguição dos investidores e a segurança dos projetos nos quais eles estão envolvidos, disse o líder venezuelano.



A reunião contou com a presença do Procurador Geral da Venezuela, Reinaldo Muñoz, da Ministra da Ciência e Tecnologia Gabriela Jimenez, assim como do presidente da Petróleos de Venezuela PDVSA, Asdrubal Chávez.



A vice-presidente salientou que neste dia ela está se reunindo com diretores de empresas relacionadas à produção da vacina Sputnik V contra a pandemia de Covid-19, a primeira contra essa doença a ser registrada no mundo.



