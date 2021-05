Rússia denuncia impacto na saúde das sanções dos EUA contra Venezuela

Moscou, 14 mai (Prensa Latina) As sanções dos Estados Unidos limitam a capacidade da Venezuela de combater a pandemia de Covid-19, declarou hoje a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, de acordo com o serviço de imprensa diplomática deste país.

'Condenamos veementemente as medidas desumanas que limitam a capacidade das autoridades venezuelanas de lidar efetivamente com a pandemia e fornecer os volumes necessários de alimentos e medicamentos para o mercado doméstico', disse Zajarova em uma troca virtual com a imprensa.



O governo bolivariano denunciou que está sujeito a uma pressão sem precedentes, na qual mais de sete bilhões de dólares foram bloqueados nos últimos sete anos.



As autoridades venezuelanas reiteraram que as medidas coercitivas impostas à nação sul-americana minam os esforços para enfrentar a pandemia e que o país já teria todas as vacinas e suprimentos necessários se seus recursos não estivessem ilegalmente bloqueados em contas bancárias internacionais.



Com relação à situação na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo expressou a preocupação de Moscou com a situação instável na região.



Advertiu que 'as Forças Armadas venezuelanas vêm combatendo há semanas as tentativas de formações armadas ilegais e grupos criminosos de tráfico de drogas de penetrar em seu território a partir do país vizinho', disse Zakharova.



Enfatizou que uma maior deterioração da situação teria consequências negativas para a segurança e estabilidade regional e instou as autoridades colombianas a tomarem medidas para evitar a repetição de eventos similares.



