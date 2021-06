Biden pretende discutir o comportamento da Rússia em reunião com Putin

O presidente dos EUA, Joe Biden, durante uma coletiva de imprensa na Cornualha, falou sobre o que planeja discutir em uma reunião com Vladimir Putin. O líder americano observou que falaria "muito diretamente" com seu homólogo russo.

Segundo Biden, o principal assunto da reunião será "o comportamento da Rússia", que ele considera incompatível com o direito internacional. "Planejamos resolver a questão do comportamento da Rússia que não está de acordo com a lei internacional", disse Biden.

Não procura conflito

Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos observou que não estava procurando um conflito com a Rússia. Biden concordou com a avaliação de Vladimir Putin sobre as relações entre a Rússia e os Estados Unidos - o líder americano também acredita que elas estão no "ponto mais baixo".

Além disso, Biden comentou sobre a decisão de não realizar uma coletiva de imprensa conjunta com Putin após a reunião. "Esta não é uma competição para ver quem fica melhor na frente das câmeras", disse Biden.

O encontro entre Putin e Biden será no dia 16 de junho em Genebra. Mais cedo, o presidente russo anunciou três temas que, em sua opinião, devem se tornar os principais durante a cúpula.

Pravda.Ru