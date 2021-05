Dia da Vitória em Defesa da Humanidade

Escrito por Armando Francisco Higuera del Reyo

Na Rússia, principalmente e internacionalmente, todo 9 de maio é comemorado, o Dia da Vitória em 1945, de todos os Povos da União Soviética e do Exército Vermelho na Grande Guerra Patriótica.

Com o passar do tempo, fica cada vez mais conhecida a verdade de qual foi realmente a participação do povo que possibilitou o triunfo das forças democráticas com a contribuição fundamental dos comunistas no mundo.

A participação das massas populares na luta contra o nazismo de extrema direita na Segunda Guerra Mundial foi uma importante contribuição para a causa de toda a humanidade.

O Exército Vermelho da União Soviética libertou quase metade do território dos atuais estados da Europa, sofrendo baixas humanas e perdas econômicas devastadoras muito maiores do que os outros países aliados.

Milhões de habitantes de vários países foram libertados pelo Exército Vermelho Soviético na Europa.

A União Soviética sofreu o maior número de vítimas, civis e militares. Mais de 27 milhões de pessoas perderam a vida sem contar os feridos e desaparecidos.

Em todo o mundo, a façanha de que a vitória dos combatentes pela plena igualdade de direitos, pela liberdade e independência dos povos, será lembrada para sempre.

O feito soviético na Grande Guerra Patriótica significa a vitória do povo que ama a paz, a justiça e o progresso social.

9 de maio de 1945 é o Dia da Vitória em defesa da Humanidade.