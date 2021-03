Capital russa suspende regime de auto-isolamento para idosos

Moscou, 8 mar (Prensa Latina) O regime de auto-isolamento para enfrentar a Covid-19 de pessoas com mais de 65 anos e com doenças crônicas na capital russa acaba de ser suspenso, informou hoje o prefeito Sergei Sobiánin.

Outra das medidas eliminadas foi o bloqueio dos cartões de transporte dessas categorias de cidadãos, restrição que limitava sua movimentação na cidade em meio à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2.



Sobiánin disse que a decisão foi tomada levando em consideração a melhora gradativa da situação com a pandemia em Moscou, embora a cidade continue sendo palco de mais casos positivos relatados a cada dia, segundo a agência de notícias RIA Novosti.



O funcionário explicou que a taxa de incidência está diminuindo a cada semana e que o número de casos de Covid-19 detectados diariamente diminuiu quase cinco vezes em comparação com os picos do final do ano passado.



Ele também garantiu que em termos de internações e outros indicadores, a propagação da doença foi reduzida em duas a três vezes.



Sobiánin esclareceu que a partir deste momento o regime de auto-isolamento, mantido na capital para pessoas com mais de 65 anos e com doenças crônicas, deixa de ser obrigatório e passa a ser consultivo.



Ele afirmou que a partir desta segunda-feira os idosos podem mais uma vez fazer uso do seu direito ao deslocamento urbano, uma vez que os seus cartões de transporte estão desbloqueados.



No entanto, o prefeito de Moscou enfatizou que entre 700 e 800 pessoas ainda chegam aos hospitais com Covid-19 em estado grave todos os dias, então é melhor para os idosos continuarem a ter cuidado e reduzir suas viagens de qualquer maneira.



