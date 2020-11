Putin anuncia mudanças no governo russo

Moscou, 9 nov (Prensa Latina) O presidente russo, Vladimir Putin, demitiu o ministro da Transporte, Evgueni Ditrij, para a Construção e Serviços Comunitários, Vladimir Yakushev, e o de Recursos Naturais e Ecologia, Dmitri Kobilkin, relatou o Kremlin.

Putin indica em um decreto presidencial que Yakushev assumirá o cargo de seu Representante na região dos Urais, substituindo Nikolai Tsukanov.



Por sua vez, o chefe de estado aumentou o número de vice-primeiros-ministros de nove para dez, sublinhou o serviço de imprensa do Kremlin.



Por seu lado, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin propôs a confirmação da Duma (Câmara abaixo) as candidaturas do até então CEO da Aeroflot, Vitali Savialev, como chefe de Transporte, segundo a televisão capital. Como candidato ao cargo de Ministro de Recursos naturais e ecologia Mishustin propôs ao chefe de Desenvolvimento do Extremo Oriente Russo Alexander Kazlov, e como chefe do portfólio de Construção e Serviços Comunais Irek Faizulin, que atua como vice-ministro dessa área.



A Duma lançará com esta decisão a nova emenda constitucional que requer um confirmação por esse corpo dos novos ministros.



