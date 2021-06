O presidente do Rússia Unida, Dmitry Medvedev, expressou confiança de que o partido nunca deixará de existir como PCUS (Partido Comunista da União Soviética). Durante uma reunião do Conselho Supremo e do Conselho Geral do partido, Medvedev disse que era constantemente questionado sobre o que aconteceria ao partido e se ele compartilharia o destino do PCUS.

Nunca vai encerrar atividade

"Portanto, posso dizer com certeza que nosso partido nunca encerrará sua atividade como PCUS precisamente porque somos responsáveis ​​para com o povo", disse a RIA Novosti.

Medvedev acrescentou que a desvantagem do PCUS era que o partido não prestava contas ao povo e também não tinha concorrentes.

Anteriormente, foi relatado que o Rússia Unida pode ir às eleições em setembro sem Medvedev na lista. O Pravda.Ru analisou a probabilidade de tal cenário em um artigo separado.

Medvedev é presidente do partido Rússia Unida desde 26 de maio de 2012.

